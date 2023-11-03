https://sputnikarabic.ae/20231103/القوات-الروسية-تحقق-إصابة-دقيقة-على-دبابة-أوكرانية-بواسطة-صاروخ-موجه-في-كليشيفكا-فيديو--1082768498.html
القوات الروسية تحقق "إصابة دقيقة" على دبابة أوكرانية بواسطة صاروخ موجه في كليشيفكا... فيديو
القوات الروسية تحقق "إصابة دقيقة" على دبابة أوكرانية بواسطة صاروخ موجه في كليشيفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية بواسطة منظومة الصواريخ المضادة للدبابات على محور كليشيفكا. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T09:16+0000
2023-11-03T09:16+0000
2023-11-03T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082447509_0:32:1612:938_1920x0_80_0_0_06c1ed678cde2877b142026511c5e017.png
وتوضح المشاهد عملية استهداف الدبابة الأوكرانية من قبل وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بواسطة صاروخ موجه، وأدى إلى تدميرها بشكل كامل.وفي نفس السياق، ذكرت مجلة غربية، أن القوات الروسية دمرت أربع دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2"، والتي تم تزويد أوكرانيا بها خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت المجلة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082447509_91:0:1342:938_1920x0_80_0_0_6ace8ea1328d723909d5efb63bae1a64.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحقق "إصابة دقيقة" على دبابة أوكرانية بواسطة صاروخ موجه في كليشيفكا... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية بواسطة منظومة الصواريخ المضادة للدبابات على محور كليشيفكا.
وتوضح المشاهد عملية استهداف الدبابة الأوكرانية من قبل وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بواسطة صاروخ موجه، وأدى إلى تدميرها بشكل كامل.
وفي نفس السياق، ذكرت مجلة غربية، أن القوات الروسية دمرت أربع دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2"، والتي تم تزويد أوكرانيا بها خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت المجلة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.