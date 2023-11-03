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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/القوات-الروسية-تحقق-إصابة-دقيقة-على-دبابة-أوكرانية-بواسطة-صاروخ-موجه-في-كليشيفكا-فيديو--1082768498.html
القوات الروسية تحقق "إصابة دقيقة" على دبابة أوكرانية بواسطة صاروخ موجه في كليشيفكا... فيديو
القوات الروسية تحقق "إصابة دقيقة" على دبابة أوكرانية بواسطة صاروخ موجه في كليشيفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية بواسطة منظومة الصواريخ المضادة للدبابات على محور كليشيفكا. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T09:16+0000
2023-11-03T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتوضح المشاهد عملية استهداف الدبابة الأوكرانية من قبل وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بواسطة صاروخ موجه، وأدى إلى تدميرها بشكل كامل.وفي نفس السياق، ذكرت مجلة غربية، أن القوات الروسية دمرت أربع دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2"، والتي تم تزويد أوكرانيا بها خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت المجلة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحقق "إصابة دقيقة" على دبابة أوكرانية بواسطة صاروخ موجه في كليشيفكا... فيديو

09:16 GMT 03.11.2023
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةتدمير دبابة أوكرانية بصاروخ موجه
تدمير دبابة أوكرانية بصاروخ موجه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية بواسطة منظومة الصواريخ المضادة للدبابات على محور كليشيفكا.
وتوضح المشاهد عملية استهداف الدبابة الأوكرانية من قبل وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية بواسطة صاروخ موجه، وأدى إلى تدميرها بشكل كامل.
وفي نفس السياق، ذكرت مجلة غربية، أن القوات الروسية دمرت أربع دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد 2"، والتي تم تزويد أوكرانيا بها خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت المجلة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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