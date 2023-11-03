https://sputnikarabic.ae/20231103/القوات-الروسية-تدمر-مخبأ-أوكرانيا-مموها-يحتوي-على-ذخائر-حربية--1082768097.html
القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا "مموها" يحتوي على ذخائر حربية... فيديو
القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا "مموها" يحتوي على ذخائر حربية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية بتدمير مخبئ مموه للقوات الأوكرانية مع الذخائر، وذلك بواسطة طائرة من دون طيار على... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T08:54+0000
2023-11-03T08:54+0000
2023-11-03T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهر التسجيل لقطات أثناء قيام الوحدة العسكرية "فيكينغ" بإرسال طائرة مسيرة إلى المخبئ المستهدف، وتم تسييرها نحوه، وإصابته بدقة تامة وتدميره.وفي السياق ذاته صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية"، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المدفعية الروسية دمرت مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.وأضاف أستافيف أن "مدفعية المجموعة أصابت مركز مراقبة الطائرات المسيرة في منطقة ريزنيكوفكا ومستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 54 للعدو، في منطقة فيرخنيكامينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا "مموها" يحتوي على ذخائر حربية... فيديو
08:54 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 08:58 GMT 03.11.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية بتدمير مخبئ مموه للقوات الأوكرانية مع الذخائر، وذلك بواسطة طائرة من دون طيار على محور أرتيوموفسك.
وأظهر التسجيل لقطات أثناء قيام الوحدة العسكرية "فيكينغ" بإرسال طائرة مسيرة إلى المخبئ المستهدف، وتم تسييرها نحوه، وإصابته بدقة تامة وتدميره.
وفي السياق ذاته صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية"، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المدفعية الروسية دمرت مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وأضاف أستافيف أن "مدفعية المجموعة أصابت مركز مراقبة الطائرات المسيرة في منطقة ريزنيكوفكا ومستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 54 للعدو، في منطقة فيرخنيكامينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية
".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.