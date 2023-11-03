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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/القوات-الروسية-تدمر-مخبأ-أوكرانيا-مموها-يحتوي-على-ذخائر-حربية--1082768097.html
القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا "مموها" يحتوي على ذخائر حربية... فيديو
القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا "مموها" يحتوي على ذخائر حربية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية بتدمير مخبئ مموه للقوات الأوكرانية مع الذخائر، وذلك بواسطة طائرة من دون طيار على... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T08:54+0000
2023-11-03T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهر التسجيل لقطات أثناء قيام الوحدة العسكرية "فيكينغ" بإرسال طائرة مسيرة إلى المخبئ المستهدف، وتم تسييرها نحوه، وإصابته بدقة تامة وتدميره.وفي السياق ذاته صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية"، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المدفعية الروسية دمرت مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.وأضاف أستافيف أن "مدفعية المجموعة أصابت مركز مراقبة الطائرات المسيرة في منطقة ريزنيكوفكا ومستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 54 للعدو، في منطقة فيرخنيكامينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا "مموها" يحتوي على ذخائر حربية... فيديو

08:54 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 08:58 GMT 03.11.2023)
© وزارة الدفاع الروسيةاستهداف مخبئ أوكراني بواسطة مسيرة روسية
استهداف مخبئ أوكراني بواسطة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© وزارة الدفاع الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا لقيام القوات الروسية بتدمير مخبئ مموه للقوات الأوكرانية مع الذخائر، وذلك بواسطة طائرة من دون طيار على محور أرتيوموفسك.
وأظهر التسجيل لقطات أثناء قيام الوحدة العسكرية "فيكينغ" بإرسال طائرة مسيرة إلى المخبئ المستهدف، وتم تسييرها نحوه، وإصابته بدقة تامة وتدميره.
وفي السياق ذاته صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوبية"، فاديم أستافييف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المدفعية الروسية دمرت مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وأضاف أستافيف أن "مدفعية المجموعة أصابت مركز مراقبة الطائرات المسيرة في منطقة ريزنيكوفكا ومستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي 54 للعدو، في منطقة فيرخنيكامينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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