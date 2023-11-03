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https://sputnikarabic.ae/20231103/النواب-الأمريكي-يصوت-على-إرسال-مساعدات-فورية-لإسرائيل-ويتجاهل-أوكرانيا-1082765705.html
النواب الأمريكي يصوت على إرسال مساعدات فورية لإسرائيل ويتجاهل أوكرانيا
النواب الأمريكي يصوت على إرسال مساعدات فورية لإسرائيل ويتجاهل أوكرانيا
أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون لتقديم مساعدات فورية بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وعدم تقديم أموال لأوكرانيا، في تحد... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T07:08+0000
2023-11-03T07:08+0000
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وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن التصويت جاء بأغلبية 226 صوتا، مقابل 196 صوتا، مساء الخميس.وقال رئيس المجلس مايك جونسون، إن حزمة المساعدات التي وصفها بالتكميلية "تزود إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة، ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وتجدد مخزونات الدفاع الأميركية المحلية".وأضاف عبر منصة "إكس" أن "هذه المساعدات ضرورية ومهمة للغاية، إذ تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود".وتابع "مع تنامي معاداة السامية، في الداخل والخارج، من اللازم أن ترسل الولايات المتحدة رسالة إلى العالم بأن التهديدات الموجهة لإسرائيل والشعب اليهودي ستقابل بمعارضة قوية".وحث جونسون مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على الموافقة على هذه المساعدات، قائلاً إنهما "لا يمكنهما أن يدعا هذه اللحظة تمر، كما فعل مجلسنا اليوم". وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم المساعدة والدعم إلى إسرائيل دون أوكرانيا، حال إقراره.
https://sputnikarabic.ae/20231025/إعلام-الكونغرس-الأمريكي-قد-يرفض-طلب-بايدن-زيادة-المساعدات-لأوكرانيا-وإسرائيل-1082430380.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

النواب الأمريكي يصوت على إرسال مساعدات فورية لإسرائيل ويتجاهل أوكرانيا

07:08 GMT 03.11.2023
© AP Photoالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© AP Photo
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أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون لتقديم مساعدات فورية بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وعدم تقديم أموال لأوكرانيا، في تحد للرئيس جو بايدن ورغم تأكيد الديمقراطيين على أنه لن يتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن التصويت جاء بأغلبية 226 صوتا، مقابل 196 صوتا، مساء الخميس.
وقال رئيس المجلس مايك جونسون، إن حزمة المساعدات التي وصفها بالتكميلية "تزود إسرائيل بأنظمة أسلحة متطورة، ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وتجدد مخزونات الدفاع الأميركية المحلية".
وأضاف عبر منصة "إكس" أن "هذه المساعدات ضرورية ومهمة للغاية، إذ تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود".
وتابع "مع تنامي معاداة السامية، في الداخل والخارج، من اللازم أن ترسل الولايات المتحدة رسالة إلى العالم بأن التهديدات الموجهة لإسرائيل والشعب اليهودي ستقابل بمعارضة قوية".
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وحث جونسون مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على الموافقة على هذه المساعدات، قائلاً إنهما "لا يمكنهما أن يدعا هذه اللحظة تمر، كما فعل مجلسنا اليوم".
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم المساعدة والدعم إلى إسرائيل دون أوكرانيا، حال إقراره.
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