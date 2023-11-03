https://sputnikarabic.ae/20231103/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-دوي-انفجارات-جراء-غارات-إسرائيلية-بمحيط-مستشفى-القدس-في-غزة-صور-1082764019.html
الهلال الأحمر الفلسطيني: دوي انفجارات جراء غارات إسرائيلية بمحيط مستشفى القدس في غزة.. صور
الهلال الأحمر الفلسطيني: دوي انفجارات جراء غارات إسرائيلية بمحيط مستشفى القدس في غزة.. صور
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، بأن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس في قطاع غزة، مما أسفر عن سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T04:25+0000
2023-11-03T04:25+0000
2023-11-03T04:57+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
الهلال الأحمر الفلسطيني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/13/1049004848_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_58572fbdfd8c2e27ab81a6534829844f.jpg
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها. وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20231103/غارات-إسرائيلية-عنيفة-ومكثفة-على-قطاع-غزة-1082763290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/13/1049004848_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_5b0615ffc054dc894ba3fe9a26b67e68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الهلال الأحمر الفلسطيني
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني: دوي انفجارات جراء غارات إسرائيلية بمحيط مستشفى القدس في غزة.. صور
04:25 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 04:57 GMT 03.11.2023) تابعنا عبر
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، بأن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس في قطاع غزة، مما أسفر عن سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عددًا من النازحين داخل مستشفى القدس
أصيبوا بعد تهشم الزجاج الداخلي للمباني نتيجة الضربات الإسرائيلية القريبة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.