https://sputnikarabic.ae/20231103/بلينكن-يصل-إسرائيل-للمرة-الثالثة-منذ-بدء-الحرب-على-غزة-1082766423.html

بلينكن يصل إسرائيل للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على غزة

بلينكن يصل إسرائيل للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على غزة

وصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، إلى إسرائيل وذلك للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من الشهر الماضي. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T08:11+0000

2023-11-03T08:11+0000

2023-11-03T08:11+0000

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وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن طائرة بلينكن وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر واحد، منذ إعلان إسرائيل للحرب على غزة. وكان أنتوني بلينكن قد أعلن، أمس الخميس، أن أمريكا تعتزم أن تناقش مع إسرائيل خطوات محددة تهدف إلى تقليل الخسائر بين السكان المدنيين الفلسطينيين، مصرحا للصحفيين: "سنناقش الخطوات الملموسة التي يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة".وشدد وزير الخارجية على أن أمريكا ملتزمة بتقليص الخسائر في صفوف المدنيين، لكنه رفض مناقشة تفاصيل المفاوضات المقبلة مع السلطات الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

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