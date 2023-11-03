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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1082764146.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T04:32+0000
2023-11-03T04:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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العالم, روسيا, رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, رصد عسكري, новый онлайн для белой редактуры
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:32 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 04:33 GMT 03.11.2023)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:24 GMT 03.11.2023
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة أوكراني على محور دونيتسك
02:48 GMT
05:24 GMT 03.11.2023
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: المدفعية الروسية تدمر مركز مراقبة طائرات مسيرة ومخزن ذخيرة أوكراني على محور دونيتسك
02:48 GMT
05:24 GMT 03.11.2023
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: القوات الروسية دمرت ربع الدبابات الألمانية "ليوبارد 2" خلال أسبوعين
05:13 GMT
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Сабах Саид, имеющая гражданство Палестины и Египта, на пограничном переходе Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف مدرسة للأونروا والجامعة العربية تحذر من حرب إقليمية.. صور وفيديو1 نوفمبر, 22:20 GMT
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