https://sputnikarabic.ae/20231103/تواصل-الاشتباكات-في-غزة-ووزير-الخارجية-الأمريكي-في-إسرائيل-للمرة-الثالثة-1082779199.html

تواصل الاشتباكات حول غزة... ووزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل للمرة الثالثة

تواصل الاشتباكات حول غزة... ووزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل للمرة الثالثة

أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، تدمير كتيبة دبابات إسرائيلية، خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، في قطاع غزة، معتبرا أن ناقلة الجنود "النمر"... 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T15:22+0000

2023-11-03T15:22+0000

2023-11-03T15:25+0000

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تواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية حول غزة، وترقب لحديث حسن نصر الله، وبلينكن في إسرائيل للمرة الثالثة تواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية حول غزة، وترقب لحديث حسن نصر الله، وبلينكن في إسرائيل للمرة الثالثة

وقال المتحدث: "بعد 27 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، وبالرغم من الحرب التي شنها العدو الصهيوني مدعوما بقوى الظلم والطغيان وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، يواصل المجاهدون في محاور التوغل البري الصهيوني في شمال غربي مدينة غزة وجنوب مدينة غزة وفي بيت حانون، التصدي لقوات الاحتلال وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليات العدو وجنوده في عشرات محاور الاشتباك"، بحسب قوله .بينما أعلن المتحدث باسم القوات الإسرائيلية، دانييل هاغاري، أن "قوات الدفاع الإسرائيلية حاصرت مدينة غزة".وقال هاغاري إن "جهود تطويق مدينة غزة انتهت، الجنود يهاجمون مواقع ومقرات حماس ومواقع إطلاق الصواريخ والبنية التحتية لحماس".وقال هاغاري إن "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية في قطاع غزة، وينشر قوات إضافية هناك".ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن عضو مجلس الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، قوله إن "دموعنا تتساقط حينما نرى جنودنا وهم يتساقطون".قال د.هشام جابر، رئيس مركز "الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية"، إن "الكشف عن الخسائر الحقيقية في الجانب الإسرائيلي خاصة، من الصعب التعرف عليها إلا بعد مدة تسمح بالإفصاح عنها"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يتجنب الدخول إلى عمق المدن، وإنما فقط يدخل مناطق زراعية".وأشار جابر إلى أن "نتنياهو قال إنها معركة مؤلمة، وغانتس قال إنهم يبكون على تساقط جنودهم لكي يهيئ الرأي العام لفداحة الخسائر، فالمسألة بالنسبة لإسرائيل كارثية".ترقب أمريكي وإسرائيلي لحديث حسن نصر الله .. والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنانيترقب لبنان والمعنيون بالحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الخطاب الأول للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، منذ بدء التصعيد، ويقول بعض المراقبين إنه ربما يحمل قرار انخراط أكبر لحزبه في القتال. وعشية هذه الكلمة، شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان، تصعيدا ملحوظا مع إعلان "حزب الله" قصف 19 موقعا إسرائيليا "في وقت واحد"، ورد إسرائيلي بـ"قصف واسع النطاق".ومنذ بدء التصعيد، قتل 70 شخصا في لبنان، بينهم 52 مقاتلا من الحزب. وأعلنت إسرائيل من جهتها مقتل ثمانية عسكريين ومدني واحد.وقال "حزب الله" في بيانات متلاحقة إنه "استهدف عشرات أجهزة المراقبة والمواقع العسكرية والآليات التابعة للجيش الإسرائيلي، مستخدما صواريخ موجهة تصيب أهدافها، وأسلحة مناسبة".وترد إسرائيل بدورها بقصف على طول الشريط الحدودي، وتقول إنه يستهدف بنى تابعة لـ"حزب الله". ولا تفارق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أجواء الجنوب.من جانبه، قال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي، إن "البيت الأبيض يشعر بالقلق من الهجمات التي يشنها "حزب الله" على القوات الإسرائيلية، وتصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن الجماعة المدعومة من إيران مستعدة للدخول بكامل قوتها في الصراع"، بحسب قوله.قال غسان جواد، الكاتب الصحفي اللبناني، إن "عدم دخول "حزب الله" الحرب بشكل كامل كان يتناسب مع طبيعة المرحلة من مراحل الحرب"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت الاتصالات السياسية متقدمة فإن خطاب السيد حسن نصر الله، اليوم، سيؤكد انتصار المقاومة وإذا كان الطابع السياسي غير متقدم فإن الكلمة ستكون للميدان فعندما تفشل السياسة سيتقدم الميدان".بلينكن يقول إن أمريكا ستناقش مع إسرائيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية المدنيين في غزةأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "أمريكا تعتزم أن تناقش مع إسرائيل، خطوات محددة تهدف إلى تقليل الخسائر بين السكان المدنيين الفلسطينيين".وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن "أمريكا ملتزمة بتقليص الخسائر في صفوف المدنيين"، لكنه رفض مناقشة تفاصيل المفاوضات المقبلة مع السلطات الإسرائيلية.وبدأ بلينكن زيارة جديدة إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، كما يزور الأردن أيضا في زيارة هي الثالثة، في أقل من شهر، دعما لإسرائيل ومحاولة لتخفيض نبرة التصعيد العربية ضد ما تقوم به، كما يبحث جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس".ورغم كل الضغوط على الولايات المتحدة ومشاهد القتل الجماعي للمدنيين في غزة، وفي قلبها مئات الأطفال يوميا، إلا أنها مازالت(أمريكا) ترفض وقف إطلاق النار وتدافع بقوة عن إسرائيل، وهو ما أكده المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قائلا إن "الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يعتقد أن تصرفات إسرائيل في غزة، تنتهك القانون الدولي".قال الخبير في الشئون الإسرائيلية، أشرف العجرمي، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يجتمع الآن مع مجلس الحرب الإسرائيلي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو يريد الاطلاع على مستوى تقدم أو تعثر العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ويبدو أن الإدارة الأمريكية أكثر قلقاً من مستوى الإنجاز الإسرائيلي، لأن إسرائيل بدأت تتعثر في قطاع غزة ولا تحقق إنجازات على الأرض في ظل المقاومة الشرسة والقوية، التي تواجهها من الفصائل الفلسطينية".وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تمر بحالة حرج شديد تجاه عمليات القتل والتدمير الكبيرة، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية وادعاء الولايات المتحدة بأنها تتمسك بقيم الحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان ولكن كل ذلك تحطم أمام الآليات العسكرية الإسرائيلية وعملية التطهير العرقي، التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني بدعم وضوء أخضر من الولايات المتحدة، وبالتالي يحاول بلينكن تحسين الصورة من خلال اقتراح هدن إنسانية مؤقتة لإدخال مساعدات وتحرير جزء من الأسرى والرهائن بمن فيهم مزدوجي الجنسية وتحديدًا الأمريكيين"."أنصار الله" تقول إن أمريكا تسعى لإشعال المنطقة بإصرارها على مواصلة الهجوم الإسرائيلي على غزةاتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الولايات المتحدة بالسعي لإشعال المنطقة، من خلال الإصرار على مواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس"، إن "إصرار أمريكا على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، وتصريحات مسؤوليها أن الوقت لا يزال مبكرا على وقف إطلاق النار، دعوةٌ صريحة إلى إشعال المنطقة، وهو خلاف ما يزعمون بأنهم لا يرغبون في توسيع الصراع".وأضاف أنه "عليهم في أمريكا وإسرائيل أن يدركوا أن شعوب المنطقة لن تسكت على هذا الصلف الأمريكي والإسرائيلي".يأتي موقف "أنصار الله" غداة إعلانها شن هجوم بدفعة كبيرة من الطائرات المُسيرة على أهداف عدة في عمق إسرائيل، هو الثاني خلال 48 ساعة .وقال عبد القدوس الشهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية لجماعة "أنصار الله"، إنه "بعدما اتضحت الرؤيا والتحرك العسكري الأمريكي البحري، والذي كان واضحا من خلال تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يفترض على الدول العربية أن تتحرك بنفس الوتيرة التي تحركت بها الدول الغربية وواشنطن لدعم إسرائيل".تصاعد المواقف العربية المطبعة مع إسرائيل تباعا فبعد الأردن البحرين تؤكد قطع العلاقات بينما إسرائيل تنفيكشف مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين، أن "السفير البحريني لدى ‏تل أبيب، عاد إلى بلاده منذ فترة، كذلك غادر سفير إسرائيل لدى البحرين أرض المملكة، منذ فترة.وأوضح المركز أن "كلا السفيرين غادرا منذ فترة، نظرا لتوقف الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبييب، منذ عدة أسابيع"‎، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.وكان مجلس النواب البحريني، قد أعلن في بيان له، إنه "تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات".بينما نفت الخارجية الإسرائيلية أن تكون عودة السفراء لها أي جانب خلافي بين البلدين، وقالت إنها جاءت طبيعية.وكانت الأردن أيضا قد أعلنت استدعاء سفيرها من إسرائيل، وقالت إنه لا عودة للعلاقات الطبيعية إلا بعد توقف إطلاق النار على غزة، بينما قررت سلطنة عمان منع تحليق الطيران الإسرائيلي فوق أجوائها.وأشار إلى أن "هناك توقف للطيران بين المنامة ومطار بن غوريون لأسبابٍ أمنية، حيث يتم استهداف مطار بن غوريون بالصواريخ وبالتالي ليس صحيح أن يذهب المدنيون في هذه الفترة جوًا"، مضيفاً أن "هناك جهود عربية من الشيخ محمد بن زايد، وكذلك هناك مواقف عربية أخرى لحل القضية الفلسطينية بالطرق الدبلوماسية، ولكن يبدو أن هناك تعنت من قبل جماعة حماس الإرهابية"، بحسب قوله.صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي تنخفض 70% ‏بعد إغلاقها ثاني أكبر حقل بحريهوت صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي بنسبة 70%، بعد أن قررت إغلاق حقل "تمار"، إثر انطلاق ‏عملية "طوفان الأقصى".‏وتسبب إغلاق حقل "تمار" في خسائر اقتصادية، بلغت نحو 201 مليون دولار في الشهر، وفقًا لتقرير صادر عن شركة المحاسبة والاستشارات "بي دي أو إسرائيل"، تبعا لموقع "Devdiscourse".ولفت كبير الاقتصاديين في الشركة، تشين هيرزوغ، إلى أن "التقرير تم إعداده بتكليف من شركاء "تمار"، ومن بينهم "شيفرون" و"إسرامكو"، كما تم تقديمه إلى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.ويعد "تمار" ثاني أكبر حقل بحري في إسرائيل، إذ قام بتوريد 8.7 مليار متر مكعب من الغاز إلى السوق الإسرائيلية، العام الماضي 2022، بالإضافة إلى 1.57 مليار متر مكعب أخرى تم تصديرها إلى مصر والأردن، بينما يعد أكبر حقولها "ليفياثان" مخصص في الغالب للتصدير.وعلّقت إسرائيل الإنتاج في حقل "تمار"، في التاسع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد وقت قصير من تصاعد القتال مع حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، وتمت إعادة توجيه الإمدادات عبر خط أنابيب في الأردن، بدلا من خط أنابيب مباشر تحت سطح البحر إلى مصر.وترتب على ذلك انخفاض بنسبة 35% في إنتاج الغاز الأسبوعي، وانخفاض بنسبة 70% في الصادرات.وأشار إلى أن "الخسارة الكبيرة من الممكن أن تقع في حال هذه الحقول أصيبت بأضرار مباشرة أو تم تفجيرها أو التخلص منها حتى تتوقف عن العمل لفترات طويلة، علمًا بأن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من خسائر جمة ليس فقط في حقول الغاز، إنما أيضًا في قطاعات أخرى كالزراعة والسياحة والصناعة وغيرها، بالتالي هذه المرحلة ستسجل الكثير من الخسائر ولكنها مؤقتة حتى نرى المشهد كاملًا في نهاية الأمر".

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