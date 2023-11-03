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خبير أمريكي: الولايات المتحدة تتكبد خسائر من الضربات على قواعدها في الشرق الأوسط
خبير أمريكي: الولايات المتحدة تتكبد خسائر من الضربات على قواعدها في الشرق الأوسط
قال المحلل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية لاري جونسون، في مقابلة صحفية، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش الأمريكي تقتل بضربات مستمرة على قواعدها في الشرق الأوسط... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T17:07+0000
2023-11-03T17:07+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الشرق الأوسط
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وأوضح الخبير: "كل قاعدة أمريكية في العراق وسوريا تتعرض لضربات المدفعية، حيث يتم ضربهم باستمرار بواسطة طائرات من دون طيار أيضا، وتكبدت القوات المسلحة الأمريكية خسائر، لكنها لم تكشف عنها".في 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي واسع النطاق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بعد ذلك، توغل مقاتلو المنظمة في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، واحتجزوا رهائن.وشن جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة، وفي غضون أيام قليلة، سيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على جميع المستوطنات بالقرب من الحدود مع غزة وبدأ ضربات جوية ضد أهداف، بما في ذلك المدنيين، في القطاع. كما أعلنت إسرائيل حصارا كاملا لهذه المنطقة، وتم إيقاف إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.
https://sputnikarabic.ae/20231103/نتنياهو-لبلينكن-لا-هدنة-مؤقتة-قبل-إطلاق-سراح-الرهائن-1082781626.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط

خبير أمريكي: الولايات المتحدة تتكبد خسائر من الضربات على قواعدها في الشرق الأوسط

17:07 GMT 03.11.2023
© AFP 2023 / Jung Yeon-Jeقاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية
قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© AFP 2023 / Jung Yeon-Je
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قال المحلل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية لاري جونسون، في مقابلة صحفية، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش الأمريكي تقتل بضربات مستمرة على قواعدها في الشرق الأوسط ، حيث يندلع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضح الخبير: "كل قاعدة أمريكية في العراق وسوريا تتعرض لضربات المدفعية، حيث يتم ضربهم باستمرار بواسطة طائرات من دون طيار أيضا، وتكبدت القوات المسلحة الأمريكية خسائر، لكنها لم تكشف عنها".

وأضاف الخبير، في مقابلة مع الصحفي جورج غالاوي، أن ضباط المخابرات المطلعين على الوضع على الأرض يعلنون عن تدهور مستمر في وضع الجيش الأمريكي في المنطقة منذ اندلاع القتال في غزة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
نتنياهو لبلينكن: لا هدنة مؤقتة قبل إطلاق سراح الرهائن
16:11 GMT
في 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي واسع النطاق من قطاع غزة كجزء من عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بعد ذلك، توغل مقاتلو المنظمة في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، واحتجزوا رهائن.
وشن جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة، وفي غضون أيام قليلة، سيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على جميع المستوطنات بالقرب من الحدود مع غزة وبدأ ضربات جوية ضد أهداف، بما في ذلك المدنيين، في القطاع. كما أعلنت إسرائيل حصارا كاملا لهذه المنطقة، وتم إيقاف إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.
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