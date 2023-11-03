https://sputnikarabic.ae/20231103/خبير-العالم-يقترب-من-نواة-حرب-عالمية-ثالثة-1082777572.html
خبير: العالم يقترب من نواة حرب عالمية ثالثة
خبير: العالم يقترب من نواة حرب عالمية ثالثة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T14:28+0000
2023-11-03T14:28+0000
2023-11-03T14:28+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: العالم يقترب من نواة لحرب عالمية ثالثة
خبير: العالم يقترب من نواة لحرب عالمية ثالثة
يتعرض قطاع غزة لهجوم بري وجوي وبحري واسع أدى إلى دمار واسع، حيث تستخدم المقاتلات الإسرائيلية صواريخ ذات قوة تدميرية هائلة، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة والشرسة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع. عن هذا تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية" الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور منذر بركات:أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الشرق الأوسط. إلا أنه أكد عدم مشاركتِهم في العمليات القتالية في إسرائيل.حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور:خبير: من يربح الشرق الأوسط سيستطيع أن يربح الساحة الدولية مجدداأظهرت نتائج التصويت أن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق على مشروع قانون منفصل لتخصيص ما يقرب من 14.3 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، دون أي إشارة إلى أوكرانيا. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" مدير قناة "الميادين" في موسكو الدكتور مسلم شعيتو:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: العالم يقترب من نواة حرب عالمية ثالثة
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محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
يتعرض قطاع غزة لهجوم بري وجوي وبحري واسع أدى إلى دمار واسع، حيث تستخدم المقاتلات الإسرائيلية صواريخ ذات قوة تدميرية هائلة، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة والشرسة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع. عن هذا تحدث لبرنامج "شؤون عسكرية" الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور منذر بركات:
"هذا الحجم الكبير في الرد الإسرائيلي على غزة وهذا الإمعان الصهيوني في القتل كله يؤكد مدى قوة الضربة الكبيرة التي تلقتها إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر). المعارك تقاس بتحقيق الأهداف الموضوعة، وبالنسبة لمحور المقاومة فهناك عملية تنسيق بين أطراف المقاومة، والعدوان الإسرائيلي على غزة سيتوقف عندما تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى قناعة بأنها غير قادرة على تغطية هذا العدوان".
أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الشرق الأوسط. إلا أنه أكد عدم مشاركتِهم في العمليات القتالية في إسرائيل.حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور:
"لا ننسى أن الإدارة الأمريكية حاولت أن تجعل من أوكرانيا رأس حربة أو خاصرة للدولة الروسية لاستنزاف القوات الروسية، أما يتعلق بإرسال بعض الجنود إلى الشرق الأوسط فهو نوع من التلويح بالعصا واستعراض العضلات الذي لم يعد خافيا على محور المقاومة، إلا أنها رسالة الى العالم بأننا يمكن أن ندعم الكيان الاسرائيلي في حربه على غزة. المنطقة اليوم على فوَّهة بركان، المقاومة في فلسطين تتصدى وتحرق الميركافا وتأسر وتقتل جنودا من هذا الكيان وبالتالي الإعلان عن إرسال قوات أنشأ ردا عكسيا من قبل الكثير من الدول الداعمة لمحور المقاومة وبالتالي نقترب من نواة لحرب عالمية ثالثة".
خبير: من يربح الشرق الأوسط سيستطيع أن يربح الساحة الدولية مجددا
أظهرت نتائج التصويت أن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون وافق على مشروع قانون منفصل لتخصيص ما يقرب من 14.3 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، دون أي إشارة إلى أوكرانيا. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" مدير قناة "الميادين" في موسكو الدكتور مسلم شعيتو:
"الشرق الأوسط هو المركز الأساسي لسياسة الولايات المتحدة لإعاقة حركة الصين وروسيا هناك، وبالتالي برأيها من يربح الشرق الأوسط سيستطيع أن يربح الساحة الدولية مجددا ولفترة طويلة وبذلك ستعيد النظر بمساعدتها لأوكرانيا لكن دون أن تتركها بدون مساعدات معينة تتيح لها الاستمرار بالقيام بأعمال عسكرية معينة وقد تنتقل المكنة العسكرية الأوكرانية لتنفيذ أجندة أمريكية عبر استعمال الإرهاب وإرسال المقاتلين الأوكران إلى الكثير من دول العالم منها سوريا واسرائيل وافريقيا لكي تتحدى مصالح الدول التي تتصارع مع الولايات المتحدةى الأمريكية".
التفاصيل في الملف الصوتي...