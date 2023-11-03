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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/خيرسون-7-قتلى-في-ضربة-للجيش-الأوكراني-على-بلدة-شابلينكا-1082780786.html
خيرسون... 7 قتلى في ضربة للجيش الأوكراني على بلدة شابلينكا
خيرسون... 7 قتلى في ضربة للجيش الأوكراني على بلدة شابلينكا
أفاد السناتور كونستانتين باسيوك، اليوم الجمعة، بأنه نتيجة لضربات القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى الصندوق الاجتماعي وخدمة التوظيف في شابلينكا في مقاطعة... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T15:39+0000
2023-11-03T15:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأضاف باسيوك: "من بين القادمين إلى صندوق المعاشات التقاعدية ومركز التوظيف، وفقا للبيانات الأولية، سبعة قتلى وسبعة جرحى، ولا يزال أطباؤنا يكافحون لإنقاذ حياة شخصين آخرين".وتحدث الحاكم فلاديمير سالدو، عن ضرب صاروخين أوكرانيين على مبنى الصندوق الاجتماعي في شابلينكا بعد ظهر اليوم، ووفقا له، تمكن الجيش الروسي من إسقاط أربعة أهداف جوية، ووفقا للمعلومات الأولية قتلت امرأة واحدة.وأكد أنهم فعلوا ذلك عن قصد عشية يوم الوحدة الوطنية من أجل إفساد العطلة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الروسية-بحر-البلطيق-لن-يصبح-يوما-بحرا-داخليا-للناتو-1082779677.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

خيرسون... 7 قتلى في ضربة للجيش الأوكراني على بلدة شابلينكا

15:39 GMT 03.11.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد السناتور كونستانتين باسيوك، اليوم الجمعة، بأنه نتيجة لضربات القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى الصندوق الاجتماعي وخدمة التوظيف في شابلينكا في مقاطعة خيرسون، قتل سبعة أشخاص وجرح سبعة آخرون.
وأضاف باسيوك: "من بين القادمين إلى صندوق المعاشات التقاعدية ومركز التوظيف، وفقا للبيانات الأولية، سبعة قتلى وسبعة جرحى، ولا يزال أطباؤنا يكافحون لإنقاذ حياة شخصين آخرين".
وتحدث الحاكم فلاديمير سالدو، عن ضرب صاروخين أوكرانيين على مبنى الصندوق الاجتماعي في شابلينكا بعد ظهر اليوم، ووفقا له، تمكن الجيش الروسي من إسقاط أربعة أهداف جوية، ووفقا للمعلومات الأولية قتلت امرأة واحدة.
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15:12 GMT
وأوضح سالدو أن الجيش الأوكراني ضرب في وقت كان فيه الموظفون والزوار فقط، ومعظمهم من النساء، في المبنى.
وأكد أنهم فعلوا ذلك عن قصد عشية يوم الوحدة الوطنية من أجل إفساد العطلة.
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