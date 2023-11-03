https://sputnikarabic.ae/20231103/خيرسون-7-قتلى-في-ضربة-للجيش-الأوكراني-على-بلدة-شابلينكا-1082780786.html
خيرسون... 7 قتلى في ضربة للجيش الأوكراني على بلدة شابلينكا
خيرسون... 7 قتلى في ضربة للجيش الأوكراني على بلدة شابلينكا
أفاد السناتور كونستانتين باسيوك، اليوم الجمعة، بأنه نتيجة لضربات القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى الصندوق الاجتماعي وخدمة التوظيف في شابلينكا في مقاطعة... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T15:39+0000
2023-11-03T15:39+0000
2023-11-03T15:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأضاف باسيوك: "من بين القادمين إلى صندوق المعاشات التقاعدية ومركز التوظيف، وفقا للبيانات الأولية، سبعة قتلى وسبعة جرحى، ولا يزال أطباؤنا يكافحون لإنقاذ حياة شخصين آخرين".وتحدث الحاكم فلاديمير سالدو، عن ضرب صاروخين أوكرانيين على مبنى الصندوق الاجتماعي في شابلينكا بعد ظهر اليوم، ووفقا له، تمكن الجيش الروسي من إسقاط أربعة أهداف جوية، ووفقا للمعلومات الأولية قتلت امرأة واحدة.وأكد أنهم فعلوا ذلك عن قصد عشية يوم الوحدة الوطنية من أجل إفساد العطلة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الروسية-بحر-البلطيق-لن-يصبح-يوما-بحرا-داخليا-للناتو-1082779677.html
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العالم, روسيا
خيرسون... 7 قتلى في ضربة للجيش الأوكراني على بلدة شابلينكا
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أفاد السناتور كونستانتين باسيوك، اليوم الجمعة، بأنه نتيجة لضربات القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى الصندوق الاجتماعي وخدمة التوظيف في شابلينكا في مقاطعة خيرسون، قتل سبعة أشخاص وجرح سبعة آخرون.
وأضاف باسيوك: "من بين القادمين إلى صندوق المعاشات التقاعدية ومركز التوظيف، وفقا للبيانات الأولية، سبعة قتلى وسبعة جرحى، ولا يزال أطباؤنا يكافحون لإنقاذ حياة شخصين آخرين".
وتحدث الحاكم فلاديمير سالدو، عن ضرب صاروخين أوكرانيين على مبنى الصندوق الاجتماعي في شابلينكا بعد ظهر اليوم، ووفقا له، تمكن الجيش الروسي من إسقاط أربعة أهداف جوية، ووفقا للمعلومات الأولية قتلت امرأة واحدة.
وأوضح سالدو أن الجيش الأوكراني ضرب في وقت كان فيه الموظفون والزوار فقط، ومعظمهم من النساء، في المبنى.
وأكد أنهم فعلوا ذلك عن قصد عشية يوم الوحدة الوطنية من أجل إفساد العطلة.