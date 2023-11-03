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https://sputnikarabic.ae/20231103/دراسة-علمية-الوسابي-يعزز-قدرات-المسنين-1082785885.html
دراسة علمية... "الوسابي" يعزز قدرات المسنين
دراسة علمية... "الوسابي" يعزز قدرات المسنين
أظهرت دراسة جديدة أن نبات الواسابي الياباني التقليدي يمكنه تحسين بعض أنواع الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مما يوفر طريقة مباشرة... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T18:38+0000
2023-11-03T18:38+0000
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أكد العلماء أن مفتاح الارتباط هو مكون الوسابي "إم إس اي تي 6" وهو مركب نشط بيولوجيًا تم ربطه سابقًا بتأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تعمل على إبطاء تلف الخلايا وحمايتها.في حين أن عددًا صغيرًا من الدراسات أظهر أن "إم إس اي تي 6" له تأثير مفيد على الإدراك، إلا أنه لم يتم اختباره بعد على كبار السن، الأشخاص الأكثر عرضة لخطر التدهور المعرفي والمشكلات ذات الصلة مثل الخرف.أظهر أولئك الذين تناولوا أقراص الوسابي أداءً أفضل بكثير في الذاكرة العرضية (استدعاء الأحداث من الماضي) والذاكرة العاملة (الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتًا) بناءً على سلسلة من الاختبارات المعرفية.وكتب الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن تناول "إم إس اي تي 6" لمدة 12 أسبوعًا يعزز بشكل انتقائي وظائف الذاكرة العاملة والعرضية لدى البالغين الأصحاء".يريد الفريق الآن أن ينظر بمزيد من التفصيل فيما قد يحدث على المستوى البيولوجي والجزيئي. في هذه الدراسة بالذات، لم يتم قياس أي مؤشرات حيوية مضادة للأكسدة أو مضادة للالتهابات، لذلك من الممكن فقط افتراض تأثير الوسابي وسبب وجود هذا التأثير.وحتى مع وجود هذه القيود، تظهر الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، وجود صلة واضحة بين الوسابي المحتوي على "إم إس اي تي 6" ووظيفة الذاكرة الأفضل.وكتب الباحثون: "يشعر كبار السن الذين يعانون من انخفاض الأداء الإدراكي بصعوبات في السلوكيات اليومية مثل التسوق والخدمات المصرفية والطهي".
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علوم, الصحة, منوعات
علوم, الصحة, منوعات

دراسة علمية... "الوسابي" يعزز قدرات المسنين

18:38 GMT 03.11.2023
© Photo / عىسحمشسا / unsplash /Fabio Comparelliطاقة شباب
طاقة شباب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Photo / عىسحمشسا / unsplash /Fabio Comparelli
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أظهرت دراسة جديدة أن نبات الواسابي الياباني التقليدي يمكنه تحسين بعض أنواع الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مما يوفر طريقة مباشرة ولذيذة للعناية بأدمغتنا مع تقدمنا في السن.
أكد العلماء أن مفتاح الارتباط هو مكون الوسابي "إم إس اي تي 6" وهو مركب نشط بيولوجيًا تم ربطه سابقًا بتأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تعمل على إبطاء تلف الخلايا وحمايتها.
في حين أن عددًا صغيرًا من الدراسات أظهر أن "إم إس اي تي 6" له تأثير مفيد على الإدراك، إلا أنه لم يتم اختباره بعد على كبار السن، الأشخاص الأكثر عرضة لخطر التدهور المعرفي والمشكلات ذات الصلة مثل الخرف.
أظهر أولئك الذين تناولوا أقراص الوسابي أداءً أفضل بكثير في الذاكرة العرضية (استدعاء الأحداث من الماضي) والذاكرة العاملة (الاحتفاظ بالمعلومات مؤقتًا) بناءً على سلسلة من الاختبارات المعرفية.
ويعتقد الفريق أن الوسابي و"إم إس اي تي 6"، قد يؤثران بشكل خاص على جزء الحصين في الدماغ، وهو أمر مهم بشكل خاص لوظيفة الذاكرة.
وكتب الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن تناول "إم إس اي تي 6" لمدة 12 أسبوعًا يعزز بشكل انتقائي وظائف الذاكرة العاملة والعرضية لدى البالغين الأصحاء".
آثار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
مجتمع
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14:29 GMT
يريد الفريق الآن أن ينظر بمزيد من التفصيل فيما قد يحدث على المستوى البيولوجي والجزيئي. في هذه الدراسة بالذات، لم يتم قياس أي مؤشرات حيوية مضادة للأكسدة أو مضادة للالتهابات، لذلك من الممكن فقط افتراض تأثير الوسابي وسبب وجود هذا التأثير.
وحتى مع وجود هذه القيود، تظهر الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، وجود صلة واضحة بين الوسابي المحتوي على "إم إس اي تي 6" ووظيفة الذاكرة الأفضل.
وكتب الباحثون: "يشعر كبار السن الذين يعانون من انخفاض الأداء الإدراكي بصعوبات في السلوكيات اليومية مثل التسوق والخدمات المصرفية والطهي".
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