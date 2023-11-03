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https://sputnikarabic.ae/20231103/طبيب-روسي-يؤكد-أنه-لا-يجب-التخلي-عن-الخبز-1082764911.html
طبيب روسي يؤكد أنه لا يجب التخلي عن الخبز
طبيب روسي يؤكد أنه لا يجب التخلي عن الخبز
قال الطبيب الروسي، أندريه تياجيلنيكوف في يوم الساندويتش العالمي أنه لا يجب أن تتخلى عن الخبز فهو مفيد للأمعاء والجهاز العصبي، وينصح بإعطاء الأفضلية للمنتجات... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T05:41+0000
2023-11-03T05:41+0000
مجتمع
الصحة
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وأضاف لوكالة "سبوتنيك": "لا يجب أن تتخلى عن الخبز تمامًا. يحتوي الخبز الجيد على الألياف التي نحتاجها للبكتيريا المعوية الصحية، وفيتامينات ب التي تنظم وظائف الجهاز العصبي، وفيتامين ي الذي يشارك في تخليق الحمض النووي واستقرار كريات الدم الحمراء".وأشار: "ويعتبر الخبز من أكثر العناصر الغذائية أهمية بالنسبة للخلايا والأنسجة العضلية، كما أنه مضاد قوي للأكسدة، ويمنع شيخوخة أنسجة الجسم. ويوجد فيه العناصر المهمة مثل الموليبدينوم والسيلينيوم والنحاس والسيليكون والفوسفور والكوبالت والزنك وغيرها بكميات كبيرة".ونوه إلى أن الكمية التي يجب تناولها من مختلف المخبوزات، التي أوصت بها وزارة الصحة هو 175 غراما يوميا.ومع ذلك، فإن الفوائد الصحية للخبز تعتمد بنسبة 100% على جودة الدقيق وإنتاجه. وأوصى الطبيب بإعطاء الأفضلية لمنتجات الخبز المصنوعة من دقيق الحبوب الكاملة ودقيق الجاودار وإدراج أقل قدر ممكن في النظام الغذائي من المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض، وكذلك المخبوزات ومنتجات الحلويات.ووفقا له، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية تناول الخبز بحذر. وتابع: "بشكل عام، الغلوتين، مثل البروتينات النباتية الأخرى الموجودة في الحبوب، هو مصدر للأحماض الأمينية الأساسية بالنسبة لنا. أيضًا، بالنسبة لبعض الأمراض، قد يوصي الطبيب بالحد من أنواع معينة من الخبز. على سبيل المثال، لأمراض الجهاز الهضمي مع الحموضة العالية، يجب استبعاد الخبز البني وإعطاء الأفضلية للأبيض".
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الصحة
الصحة

طبيب روسي يؤكد أنه لا يجب التخلي عن الخبز

05:41 GMT 03.11.2023
© AFP 2023 / -خبز الباجيت الفرنسي
خبز الباجيت الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© AFP 2023 / -
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قال الطبيب الروسي، أندريه تياجيلنيكوف في يوم الساندويتش العالمي أنه لا يجب أن تتخلى عن الخبز فهو مفيد للأمعاء والجهاز العصبي، وينصح بإعطاء الأفضلية للمنتجات المصنوعة من الحبوب الكاملة ودقيق الجاودار ولا تستهلك أكثر من 175 غرامًا يوميًا.
وأضاف لوكالة "سبوتنيك": "لا يجب أن تتخلى عن الخبز تمامًا. يحتوي الخبز الجيد على الألياف التي نحتاجها للبكتيريا المعوية الصحية، وفيتامينات ب التي تنظم وظائف الجهاز العصبي، وفيتامين ي الذي يشارك في تخليق الحمض النووي واستقرار كريات الدم الحمراء".
وأشار: "ويعتبر الخبز من أكثر العناصر الغذائية أهمية بالنسبة للخلايا والأنسجة العضلية، كما أنه مضاد قوي للأكسدة، ويمنع شيخوخة أنسجة الجسم. ويوجد فيه العناصر المهمة مثل الموليبدينوم والسيلينيوم والنحاس والسيليكون والفوسفور والكوبالت والزنك وغيرها بكميات كبيرة".
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ونوه إلى أن الكمية التي يجب تناولها من مختلف المخبوزات، التي أوصت بها وزارة الصحة هو 175 غراما يوميا.
ومع ذلك، فإن الفوائد الصحية للخبز تعتمد بنسبة 100% على جودة الدقيق وإنتاجه. وأوصى الطبيب بإعطاء الأفضلية لمنتجات الخبز المصنوعة من دقيق الحبوب الكاملة ودقيق الجاودار وإدراج أقل قدر ممكن في النظام الغذائي من المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض، وكذلك المخبوزات ومنتجات الحلويات.
ووفقا له، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية تناول الخبز بحذر.
وتابع: "بشكل عام، الغلوتين، مثل البروتينات النباتية الأخرى الموجودة في الحبوب، هو مصدر للأحماض الأمينية الأساسية بالنسبة لنا. أيضًا، بالنسبة لبعض الأمراض، قد يوصي الطبيب بالحد من أنواع معينة من الخبز. على سبيل المثال، لأمراض الجهاز الهضمي مع الحموضة العالية، يجب استبعاد الخبز البني وإعطاء الأفضلية للأبيض".
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