https://sputnikarabic.ae/20231103/غارات-إسرائيلية-عنيفة-ومكثفة-على-قطاع-غزة-1082763290.html

غارات إسرائيلية عنيفة ومكثفة على قطاع غزة

غارات إسرائيلية عنيفة ومكثفة على قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة غارات جوية مكثفة ومتتالية على عدة مواقع في قطاع غزة. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T01:34+0000

2023-11-03T01:34+0000

2023-11-03T01:34+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الغارات تركزت على أطراف مخيم جباليا شمال القطاع، وبيت لاهيا ومخيم البريج، وسط القطاع، وأحياء الزيتون وتل الهوا والكرامة في مدينة غزة.ومساء الخميس، قتل 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزلين في مدينة غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الإسرائيلي-يقول-إنه-سيوسع-عملياته-إلى-جنوب-قطاع-غزة-إذا-لزم-الأمر--عاجل-1082762515.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي