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https://sputnikarabic.ae/20231103/كوريا-الشمالية-تغلق-سفاراتها-في-بعض-الدول-لتعزيز-الكفاءة-الدبلوماسية-1082779902.html
كوريا الشمالية تغلق سفاراتها في بعض الدول "لتعزيز الكفاءة الدبلوماسية"
كوريا الشمالية تغلق سفاراتها في بعض الدول "لتعزيز الكفاءة الدبلوماسية"
أكدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن أحدث خطواتها المتمثلة بإغلاق العديد من البعثات الدبلوماسية تهدف إلى ‏إعادة تنظيم قدرتها الدبلوماسية بكفاءة.‏ 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T15:08+0000
2023-11-03T15:08+0000
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وأصدرت بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة إشعارا بإغلاق سفاراتها في أنغولا وإسبانيا وأوغندا، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، في تعليقات نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة: "نجري عمليات للانسحاب وإنشاء بعثات دبلوماسية، بما يتماشى مع البيئة العالمية المتغيرة والسياسة الدبلوماسية الوطنية".وكانت وزارة الخارجية الأنغولية، قالت إن كوريا الشمالية أعلنت قرار إغلاق سفارتها في لواندا يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه وزارة الخارجية في كوريا الشمالية عن السبب وراء اتخاذها ذلك القرار.يشار إلى أن كوريا الشمالية وأنغولا أقامتا العلاقات الدبلوماسية في عام 1975، وفي نفس العام، افتتحت بيونغ يانغ سفارتها في لواندا.
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الشمالية تغلق سفاراتها في بعض الدول "لتعزيز الكفاءة الدبلوماسية"

15:08 GMT 03.11.2023
© AP Photo / Cha Song Hoأعلام كوريا الشمالية
أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
أعلام كوريا الشمالية
© AP Photo / Cha Song Ho
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أكدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن أحدث خطواتها المتمثلة بإغلاق العديد من البعثات الدبلوماسية تهدف إلى ‏إعادة تنظيم قدرتها الدبلوماسية بكفاءة.‏
وأصدرت بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة إشعارا بإغلاق سفاراتها في أنغولا وإسبانيا وأوغندا، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، في تعليقات نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة: "نجري عمليات للانسحاب وإنشاء بعثات دبلوماسية، بما يتماشى مع البيئة العالمية المتغيرة والسياسة الدبلوماسية الوطنية".
وأضاف المتحدث، الذي لم يحدد الدول التي ستؤثر عليها خطة إغلاق السفارات، إن "مثل هذه الخطوة هي جزء من الأنشطة "العادية" "لدولة ذات سيادة" لإعادة ترتيب وإدارة قدرتها الدبلوماسية من أجل المصلحة الوطنية".
وكانت وزارة الخارجية الأنغولية، قالت إن كوريا الشمالية أعلنت قرار إغلاق سفارتها في لواندا يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه وزارة الخارجية في كوريا الشمالية عن السبب وراء اتخاذها ذلك القرار.
يشار إلى أن كوريا الشمالية وأنغولا أقامتا العلاقات الدبلوماسية في عام 1975، وفي نفس العام، افتتحت بيونغ يانغ سفارتها في لواندا.
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