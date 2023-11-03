https://sputnikarabic.ae/20231103/لافروف-إعادة-توطين-الفلسطينيين-يفضي-إلى-دفن-قرار-إنشاء-الدولة-الفلسطينية-1082772590.html
لافروف: إعادة توطين الفلسطينيين يفضي إلى "دفن" قرار إنشاء الدولة الفلسطينية
لافروف: إعادة توطين الفلسطينيين يفضي إلى "دفن" قرار إنشاء الدولة الفلسطينية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه بحث مع وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأدان رؤساء البعثات... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T11:17+0000
2023-11-03T11:17+0000
2023-11-03T11:17+0000
روسيا
الكويت
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أخبار فلسطين اليوم
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات مع نظيره الكويتي: "لقد تحدثنا حول القضايا الإقليمية الراهنة، وأولينا الأولوية لتسوية الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"وقال لافروف إنه قد "طرح الموضوع السوري مع الوزير الكويتي وعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية".وقال وزير الخارجية الكويتي: "ما نراه في غزة يؤلم قلوبنا"، لافتا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي بذل الجهود لحل الصراع.قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن كل الأفكار المتعلقة بإعادة توطين الفلسطينيين تهدف إلى دفن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وبين لافروف أن "روسيا لا ترى إرادة سياسية في الغرب وفي كييف لتحقيق عالم مستدام وعادل".وأردف لافروف: "إن نهجنا لضمان هذا السلام مع المراعاة الكاملة للمصالح الأمنية لروسيا ومصالح المواطنين الذين يعيشون في الأراضي (المحررة) ويعيشون هناك منذ قرون معروفة جيدا".
https://sputnikarabic.ae/20231031/لافروف-والمقداد-يبحثان-هاتفيا-تطور-الأوضاع-في-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082670181.html
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روسيا, الكويت, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, الكويت, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
لافروف: إعادة توطين الفلسطينيين يفضي إلى "دفن" قرار إنشاء الدولة الفلسطينية
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه بحث مع وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأدان رؤساء البعثات الدبلوماسية الاستخدام العشوائي للقوة وأي أعمال إرهابية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب المفاوضات مع نظيره الكويتي: "لقد تحدثنا حول القضايا الإقليمية الراهنة، وأولينا الأولوية لتسوية الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"
روسيا مثل الكويت، تدين وترفض بشكل قاطع أي أعمال إرهابية، وكذلك مثل الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين واحتجاز الرهائن.
وقال لافروف إنه قد "طرح الموضوع السوري مع الوزير الكويتي وعودة دمشق إلى جامعة الدول العربية".
وقال وزير الخارجية الكويتي: "ما نراه في غزة يؤلم قلوبنا"، لافتا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي بذل الجهود لحل الصراع.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن كل الأفكار المتعلقة بإعادة توطين الفلسطينيين تهدف إلى دفن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
هناك العديد من الأفكار المتداولة (بإعادة التوطين)، كل منها يهدف إلى تأخير، إن لم يكن دفن، قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء الدولة الفلسطينية.
وبين لافروف أن "روسيا لا ترى إرادة سياسية في الغرب وفي كييف لتحقيق عالم مستدام وعادل".
لقد أكدت نهجنا المبدئي لحل الصراع (في أوكرانيا)، إنها معروفة جيدا، لكننا لا نرى أي إرادة سياسية في الغرب وفي كييف لتحقيق سلام مستدام وعادل حقا.
وأردف لافروف
: "إن نهجنا لضمان هذا السلام مع المراعاة الكاملة للمصالح الأمنية لروسيا ومصالح المواطنين الذين يعيشون في الأراضي (المحررة) ويعيشون هناك منذ قرون معروفة جيدا".