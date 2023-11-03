https://sputnikarabic.ae/20231103/محلل-سياسي-تصعيد-حزب-الله-على-كامل-الجبهة-اللبنانية-رسالة-واضحة-للإسرائيلي-والأمريكي-1082766043.html

محلل سياسي: تصعيد "حزب الله" على كامل الجبهة اللبنانية رسالة واضحة للإسرائيلي والأمريكي

محلل سياسي: تصعيد "حزب الله" على كامل الجبهة اللبنانية رسالة واضحة للإسرائيلي والأمريكي

قال الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية طارق عبود، إن تصعيد "حزب الله"، على كامل الجبهة اللبنانية، اليوم الخميس، رسالة واضحة للإسرائيلي والأمريكي. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T07:18+0000

2023-11-03T07:18+0000

2023-11-03T07:18+0000

العالم العربي

لبنان

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وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "الحزب كان يريد إرسال رسالة واضحة، وتهيئة الأرضية لخطاب السيد حسن نصر الله اليوم الجمعة، بمعنى أن هناك رفع للسقوف وأنه ليس هناك خوف من التهديدات الأمريكية، لأن الميزان الحاكم هو التخفيف عن غزة ووقف الاعتداء والمجازر".ورأى عبود أن "الفكرة الرئيسة لخطاب أمين عام "حزب الله" هي بالقول للأمريكي بأنه عليه ضبط التوحش الإسرائيلي المنفلت على غزة، وإذا كان الأمريكيون لا يريدون توسعة الحرب لتصبح حربًا شاملة فعليهم أن يضبطوا الحركة التوحشية الحاصلة اليوم، وإلا فإنه لا أحد يستطيع أن يضمن أن لا تتوسع الحرب إلى جبهات أخرى، وقد تمتد لتصبح حربًا إقليمية، لأن الأمريكي هو ضابط الإيقاع في هذه الحرب وهو الذي يقرر ماهية الحرب وجغرافيتها وتوسعها وشكلها".وأشار إلى أن "كل الاحتمالات واردة، والموضوع خاضع لتقييم مرحلة بمرحلة، إذا استمر الأمريكيون بإعطاء الضوء الأخضر وبتغطية المجازر والمذبحة الإسرائيلية في غزة فإن كل الاحتمالات ممكن أن تكون موضوعة على الطاولة، لأن محور المقاومة لن يسكت ولن يرضى بأن يسحق الفلسطينيون وأن يكون هناك هزيمة لحركة "حماس" والمقاومة في غزة، وهذا واضح عند محور المقاومة".واعتبر عبود أنه "إذا كان الأمريكيون ومعهم الإسرائيليون لا يريدون توسع الجبهة فعليهم أن يوقفوا الحرب في غزة مخافة أن تتوسع إلى أماكن أخرى، ولأن إطالة الحرب من الطبيعي أن تشترك فيها جهات عديدة وسنكون في مكان آخر لن يستطيعوا عندها ضبط حركة الأطراف التي تريد مساندة الفلسطينيين في غزة".ولفت إلى أن "الانقسام واضح وتاريخي في لبنان وهو ليس جديدًا، واللبنانيون منقسمون حتى في النظرة إلى الصراع العربي الإسرائيلي، هناك لبنانيون تاريخيًا لا يعنيهم هذا الصراع وكانوا دائمًا يرفعون شعار قوة لبنان في ضعفه والاستناد والركون إلى المؤسسات الدولية وقرارات الأمم المتحدة لأنهم بعيدون جغرافيًا عن الصراع، وليس لديهم مشكلة حتى في مسايرة الإسرائيلي ويتناسون عشرات آلاف الاختراقات الجوية والبرية والبحرية قصف سوريا من الأجواء اللبنانية ولم نسمع صوت لهم بهذا الموضوع، ومنهم من يريد أن تشتبك المقاومة في هذه الحرب على أمل وهو أمل شبه مستحيل بأن يتخلصوا من المقاومة لأنهم يعتمدون على آلة الحرب الإسرائيلية، هذه مزايدات سياسية على اللبنانيين أن يتضامنوا اليوم لمواجهة العدوان الإسرائيلي".كما أوضح عبود أن "لبنان ليس منفصلًا في هذا الصراع عن فلسطين وعن كامل المنطقة". وأكد أن "الرسائل التي تصل لبنان متتابعة ولا تتوقف، وكل فحواها الطلب من المقاومة في لبنان أن لا تتدخل بمعنى أن تترك الإسرائيلي مستفردًا في غزة وعندما ينتهي الإسرائيلي من تصفية حساباته مع المقاومة في غزة سيدير آلاته العسكرية نحو الشمال ويبدأ في الحرب على لبنان".وفي تطور أمني لافت للاشتباكات عند الحدود الجنوبية للبنان، وبالتزامن مع استخدام مسيرات إنقضاضية هجومية مليئة بكمية كبيرة من المتفجرات، هاجم "حزب الله" 19 موقعًا ونقطة عسكرية في وقت واحد بالصواريخ الموجهة والقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة، وذلك عشية خطاب الأمين العام للحزب حسن نصر الله اليوم الجمعة.

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