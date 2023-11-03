https://sputnikarabic.ae/20231103/مدير-إعلام-معبر-رفح-يكشف-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-قصف-إسرائيل-سيارات-الإسعاف-وسقوط-قتلى-وجرحى-1082784084.html

مدير إعلام معبر رفح يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل قصف إسرائيل سيارات الإسعاف وسقوط قتلى وجرحى

مدير إعلام معبر رفح يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل قصف إسرائيل سيارات الإسعاف وسقوط قتلى وجرحى

كشف وائل أبو حسن، مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، عن قيام إسرائيل باستهداف سيارات الإسعاف الفلسطينية التي كانت تقل جرحى ومصابين في قطاع غزة. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T17:35+0000

2023-11-03T17:35+0000

2023-11-03T17:42+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار قطاع غزة

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082784198_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_9947b375094aac8cdf325dcba79c5868.jpg

وأوضح لـ "سبوتنيك" أن القصف الإسرائيلي تسبب في سقوط 6 شهداء فلسطينين وعشرات المصابين من صفوف الجرحى الفلسطينيين والمرافقين وطواقم الإسعاف.وبين وائل أبو حسن، إحصائية استقبال معبر رفح للمصابين وحاملي الجنسيات الأجنبية، حيث أكد مرور 17 جريحًا فلسطينيًا وعدد 16 مرافقا للمرضى، إضافة إلى 354 من حاملي الجوازات الأجنبية.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قُتل 14 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء قصف الدبابات والزوارق الإسرائيلية الحربية، مواطنين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) جرى استهداف قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن "قوات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه على طريق الرشيد الساحلي غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 14 منهم على الأقل، وغالبيتهم من الأطفال والنساء".وظهرت في مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام، جثامين القتلى ملقاة على الطريق، فيما لم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إليها نظرا لاستهداف الزوارق والدبابات الإسرائيلية كل جسم متحرك يمر على الطريق المذكور، وفق شهود عيان.كما سقط عشرات القتلى والجرحى، مساء اليوم الجمعة، جراء استهداف الطيران الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، واستهداف دبابات وزوارق حربية إسرائيلبة فلسطينيين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.ويتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم، بحسب المصدر ذاته.وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 9299 شهيدا، وأكثر من 25 ألف جريح".

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار قطاع غزة, حركة حماس