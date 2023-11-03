عربي
نصر الله: عملية "طوفان الأقصى" كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا مئة بالمئة
https://sputnikarabic.ae/20231103/مصدر-أمني-لـسبوتنيك-وصول-مساعدات-روسية-إلى-مطار-العريش-1082775400.html
مصدر أمني مصري لـ"سبوتنيك": وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار "العريش"
مصدر أمني مصري لـ"سبوتنيك": وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار "العريش"
كشف مصدر أمني مسؤول في مطار "العريش" في شمال سيناء المصرية لـ"سبوتنيك"، عن وصول طائرة مساعدات من روسيا، تحمل مواد غذائية وطبية لصالح قطاع غزة، إلى مطار... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T13:20+0000
2023-11-03T13:40+0000
حصري
العالم العربي
روسيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082411382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73a9b040a5d3e446e7fbea0541573d29.jpg
وأكد المصدر أنه جاري تفريغ حمولة الطائرة في المطار استعدادا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء بالعريش، ومن ثم نقلها إلى معبر رفح البري فور السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وقال المصدر إن هذه هي ثالث طائرة مساعدات يستقبلها مطار العريش، اليوم الجمعة، بعد وصول طائرتين من الكويت، على رأس وفد كويتي.وبحسب المصدر، وصلت جملة الطائرات التي استقبلها مطار "العريش"، منذ يوم بدء الحرب على غزه حتى اليوم الجمعة، 74 طائرة نقلت أكثر من 1660 طنا من المساعدات المختلفة، غير المساعدات الإنسانية التي تصل من القاهرة التي تقدر بنحو 4500 طن تقريبا.وفي وقت سابق، قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إنها سترسل طائرتين إلى مصر، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإيصال 28 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.وقالت الوزارة الروسية: "ستنقل طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية، 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل المساعدات الإنسانية الروسية، إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإيصالها إلى قطاع غزة"، وتابعت، أن "الشحنات تشمل مساعدات إنسانية وأدوات طبية لازمة لمعالجة الجرحى".ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231103/بعد-الإعلان-عن-سقوط-جندي-آخر-ارتفاع-عدد-قتلى-الجيش-الإسرائيلي-إلى-338-خلال-الحرب-على-غزة-1082774315.html
https://sputnikarabic.ae/20231103/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-كاد-يقتل-أحد-جنرالاته-على-حدود-غزة-فيديو-1082768214.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082411382_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_498aa703ac2481295ebe532c7106f2c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, روسيا, الأخبار
حصري, العالم العربي, روسيا, الأخبار

مصدر أمني مصري لـ"سبوتنيك": وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار "العريش"

13:20 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 03.11.2023)
© AFP 2023 / Eyad Babaرجل يفرغ مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023
رجل يفرغ مساعدات إنسانية على قافلة شاحنات تدخل قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح الحدودي في 21 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© AFP 2023 / Eyad Baba
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
كشف مصدر أمني مسؤول في مطار "العريش" في شمال سيناء المصرية لـ"سبوتنيك"، عن وصول طائرة مساعدات من روسيا، تحمل مواد غذائية وطبية لصالح قطاع غزة، إلى مطار "العريش" الدولي، اليوم الجمعة.
وأكد المصدر أنه جاري تفريغ حمولة الطائرة في المطار استعدادا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء بالعريش، ومن ثم نقلها إلى معبر رفح البري فور السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال المصدر إن هذه هي ثالث طائرة مساعدات يستقبلها مطار العريش، اليوم الجمعة، بعد وصول طائرتين من الكويت، على رأس وفد كويتي.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
بعد الإعلان عن سقوط جندي آخر... ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 338 خلال الحرب على غزة
12:37 GMT
وبحسب المصدر، وصلت جملة الطائرات التي استقبلها مطار "العريش"، منذ يوم بدء الحرب على غزه حتى اليوم الجمعة، 74 طائرة نقلت أكثر من 1660 طنا من المساعدات المختلفة، غير المساعدات الإنسانية التي تصل من القاهرة التي تقدر بنحو 4500 طن تقريبا.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إنها سترسل طائرتين إلى مصر، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإيصال 28 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
إعلام: الجيش الإسرائيلي كاد يقتل أحد جنرالاته على حدود غزة... فيديو
08:58 GMT
وقالت الوزارة الروسية: "ستنقل طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية، 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل المساعدات الإنسانية الروسية، إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإيصالها إلى قطاع غزة"، وتابعت، أن "الشحنات تشمل مساعدات إنسانية وأدوات طبية لازمة لمعالجة الجرحى".
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. طائرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن.. صور وفيديو12:45 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала