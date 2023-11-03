https://sputnikarabic.ae/20231103/مصدر-أمني-لـسبوتنيك-وصول-مساعدات-روسية-إلى-مطار-العريش-1082775400.html
مصدر أمني مصري لـ"سبوتنيك": وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار "العريش"
مصدر أمني مصري لـ"سبوتنيك": وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار "العريش"
كشف مصدر أمني مسؤول في مطار "العريش" في شمال سيناء المصرية لـ"سبوتنيك"، عن وصول طائرة مساعدات من روسيا، تحمل مواد غذائية وطبية لصالح قطاع غزة، إلى مطار... 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T13:20+0000
2023-11-03T13:20+0000
2023-11-03T13:40+0000
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وأكد المصدر أنه جاري تفريغ حمولة الطائرة في المطار استعدادا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء بالعريش، ومن ثم نقلها إلى معبر رفح البري فور السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وقال المصدر إن هذه هي ثالث طائرة مساعدات يستقبلها مطار العريش، اليوم الجمعة، بعد وصول طائرتين من الكويت، على رأس وفد كويتي.وبحسب المصدر، وصلت جملة الطائرات التي استقبلها مطار "العريش"، منذ يوم بدء الحرب على غزه حتى اليوم الجمعة، 74 طائرة نقلت أكثر من 1660 طنا من المساعدات المختلفة، غير المساعدات الإنسانية التي تصل من القاهرة التي تقدر بنحو 4500 طن تقريبا.وفي وقت سابق، قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إنها سترسل طائرتين إلى مصر، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإيصال 28 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.وقالت الوزارة الروسية: "ستنقل طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية، 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل المساعدات الإنسانية الروسية، إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإيصالها إلى قطاع غزة"، وتابعت، أن "الشحنات تشمل مساعدات إنسانية وأدوات طبية لازمة لمعالجة الجرحى".ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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حصري, العالم العربي, روسيا, الأخبار
حصري, العالم العربي, روسيا, الأخبار
مصدر أمني مصري لـ"سبوتنيك": وصول طائرة مساعدات روسية إلى مطار "العريش"
13:20 GMT 03.11.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 03.11.2023) تابعنا عبر
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كشف مصدر أمني مسؤول في مطار "العريش" في شمال سيناء المصرية لـ"سبوتنيك"، عن وصول طائرة مساعدات من روسيا، تحمل مواد غذائية وطبية لصالح قطاع غزة، إلى مطار "العريش" الدولي، اليوم الجمعة.
وأكد المصدر أنه جاري تفريغ حمولة الطائرة في المطار استعدادا لنقلها إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء بالعريش، ومن ثم نقلها إلى معبر رفح البري فور السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال المصدر إن هذه هي ثالث طائرة مساعدات يستقبلها مطار العريش
، اليوم الجمعة، بعد وصول طائرتين من الكويت، على رأس وفد كويتي.
وبحسب المصدر، وصلت جملة الطائرات التي استقبلها مطار "العريش"، منذ يوم بدء الحرب على غزه حتى اليوم الجمعة، 74 طائرة نقلت أكثر من 1660 طنا من المساعدات المختلفة، غير المساعدات الإنسانية التي تصل من القاهرة التي تقدر بنحو 4500 طن تقريبا.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إنها سترسل طائرتين إلى مصر، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإيصال 28 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.
وقالت الوزارة الروسية: "ستنقل طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية، 28 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة"، مشيرة إلى أنه "سيتم نقل المساعدات الإنسانية الروسية، إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإيصالها إلى قطاع غزة"، وتابعت، أن "الشحنات تشمل مساعدات إنسانية وأدوات طبية لازمة لمعالجة الجرحى
".
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.