https://sputnikarabic.ae/20231103/نتنياهو-لنصر-الله-الخطأ-سيكلفك-ثمنا-غاليا-لا-يمكنك-حتى-تخيله-1082782056.html

نتنياهو لنصر الله: الخطأ سيكلفك ثمنا غاليا لا يمكنك حتى تخيله

نتنياهو لنصر الله: الخطأ سيكلفك ثمنا غاليا لا يمكنك حتى تخيله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده ترفض وقف إطلاق نار في غزة لا يشمل إطلاق "الرهائن" الإسرائيليين. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T16:12+0000

2023-11-03T16:12+0000

2023-11-03T16:12+0000

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جاء ذلك في كلمة متلفزة لنتنياهو، بثتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مع تواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ28 على التوالي.وقال نتنياهو: "إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار المؤقت الذي لا يشمل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس".كما أكد أن إسرائيل لن تسمح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي كان يخطب في تلك الأثناء، وقال: ""الخطأ سيكلفك غاليا - وبثمن لا يمكنك حتى أن تتخيله".وأضاف نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي يعمل في جميع القطاعات"، ووفقا له فإن" انتصار إسرائيل في الحرب سيكون واضحا".وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قال نصر الله في خطاب له: "لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال ضد الصهاينة"، مشيرا إلى أن المعركة مع إسرائيل لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعي، على حد قوله.وشدد نصر الله على أن عملية طوفان الأقصى "قام بها مجاهدو عز الدين القسام وشاركت بها الفصائل المقاومة وكان قرارها وتنفيذها فلسطينيا مئة بالمئة وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي".وتابع الأمين العام لحزب الله قائلا: "القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بها من ملفات كانت منسية وفي آخر اهتمامات العالم، فما حدث في غزة كان لا بد منه لإعادة طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى في العالم".وأضاف نصر الله أن "السرعة الأمريكية في الاستجابة لاحتضان إسرائيل ومساندتها كشفت وهن وفشل هذا الكيان، حتى أن الإسرائيليين نفسهم باتوا يؤمنون أكثر من غيرهم بأن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت"، مشيرا إلى أن هذه المعركة "أحدثت زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا ومعنويا في الكيان الإسرائيلي"، على حد تعبيره.واتهم نصر الله إسرائيل بأنها هي من ارتكب المذابح بحق المستوطنين عندما ذهبت قواتها لاستعادة المستوطنات، مؤكدا أن العالم سيكتشف أن أغلب من يقولون إنهم مدنيون قتلتهم "حماس" قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي.ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أنه من "أهم أخطاء الحكومة الإسرائيلية طرح أهداف عالية لا يمكنها تحقيقها، مثل القضاء على حماس"، وأن "ما يجري في غزة يكشف غباء وحمق وعجز الإسرائيلي".وفيما يتعلق بمشاركة حزب الله في المواجهة مع إسرائيل، قال نصر الله إن "ما يجري على جبهتنا مهم ومؤثر جدا ولن نكتفي بهذا على كل حال، وأن ما يجري على جبهتنا غير مسبوق في تاريخ الكيان"، مشيرا إلى أن الصواريخ والمسيرات اليمنية ستصل إلى إيلات والقواعد العسكرية الإسرائيلية.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.

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