https://sputnikarabic.ae/20231103/وابل-من-القذائف-المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-قوات-كييف-ليلا-فيديو--1082766901.html
وابل من القذائف المدفعية الروسية تدك مواقع قوات كييف ليلا... فيديو
وابل من القذائف المدفعية الروسية تدك مواقع قوات كييف ليلا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير مواقع أوكرانية على محور سبورنويو. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T08:24+0000
2023-11-03T08:24+0000
2023-11-03T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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دمرت القوات المسلحة الروسية المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية سبورنويو في جمهورية دونيتسك الشعبية في الظلام.تُظهر اللقطات التي بثتها الوزارة تصويرًا حراريًا لضربات المدفعية على المواقع الأوكرانية وضربة عالية الدقة على تجمع للقوى العاملة.وأوضحت وزارة الدفاع، أن الفيديو يصور تدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سبورنويو.وأضافت أن "طاقم مدفعية مجموعة "الجنوب" يقوم بضرب العدو في المواقع المحصنة بضربات دقيقة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
وابل من القذائف المدفعية الروسية تدك مواقع قوات كييف ليلا... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير مواقع أوكرانية على محور سبورنويو.
دمرت القوات المسلحة الروسية المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية سبورنويو في جمهورية دونيتسك الشعبية في الظلام.
تُظهر اللقطات التي بثتها الوزارة تصويرًا حراريًا لضربات المدفعية على المواقع الأوكرانية وضربة عالية الدقة على تجمع للقوى العاملة.
وأوضحت وزارة الدفاع، أن الفيديو يصور تدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سبورنويو.
وأضافت أن "طاقم مدفعية مجموعة "الجنوب" يقوم بضرب العدو في المواقع المحصنة بضربات دقيقة".