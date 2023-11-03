عربي
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231103/وابل-من-القذائف-المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-قوات-كييف-ليلا-فيديو--1082766901.html
وابل من القذائف المدفعية الروسية تدك مواقع قوات كييف ليلا... فيديو
وابل من القذائف المدفعية الروسية تدك مواقع قوات كييف ليلا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير مواقع أوكرانية على محور سبورنويو. 03.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-03T08:24+0000
2023-11-03T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082767086_79:0:1819:979_1920x0_80_0_0_6c5e44d1c688cdb153e9ac5a4628cac2.png
دمرت القوات المسلحة الروسية المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية سبورنويو في جمهورية دونيتسك الشعبية في الظلام.تُظهر اللقطات التي بثتها الوزارة تصويرًا حراريًا لضربات المدفعية على المواقع الأوكرانية وضربة عالية الدقة على تجمع للقوى العاملة.وأوضحت وزارة الدفاع، أن الفيديو يصور تدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سبورنويو.وأضافت أن "طاقم مدفعية مجموعة "الجنوب" يقوم بضرب العدو في المواقع المحصنة بضربات دقيقة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082767086_296:0:1601:979_1920x0_80_0_0_f87ad35599441be4badfe68da765cc8b.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

وابل من القذائف المدفعية الروسية تدك مواقع قوات كييف ليلا... فيديو

08:24 GMT 03.11.2023
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةالجيش الروسي يمطر قوات كييف بالقذائف المدفعية
الجيش الروسي يمطر قوات كييف بالقذائف المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2023
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير مواقع أوكرانية على محور سبورنويو.
دمرت القوات المسلحة الروسية المواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية سبورنويو في جمهورية دونيتسك الشعبية في الظلام.
تُظهر اللقطات التي بثتها الوزارة تصويرًا حراريًا لضربات المدفعية على المواقع الأوكرانية وضربة عالية الدقة على تجمع للقوى العاملة.
وأوضحت وزارة الدفاع، أن الفيديو يصور تدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سبورنويو.
وأضافت أن "طاقم مدفعية مجموعة "الجنوب" يقوم بضرب العدو في المواقع المحصنة بضربات دقيقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. طائرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن.. صور وفيديو07:30 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:32 GMTСабах Саид, имеющая гражданство Палестины и Египта, на пограничном переходе Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف مدرسة للأونروا والجامعة العربية تحذر من حرب إقليمية.. صور وفيديو1 نوفمبر, 22:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала