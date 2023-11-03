https://sputnikarabic.ae/20231103/وكالة-مقتل-5-لبنانيين-في-قصف-إسرائيلي-على-جنوب-لبنان-1082763796.html

وكالة: مقتل 5 لبنانيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وكالة: مقتل 5 لبنانيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، في ساعات المساء المتأخرة يوم الخميس، عن مقتل خمسة مواطنين نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي على عدد من القرى في منطقة الجنوب. 03.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-03T03:21+0000

2023-11-03T03:21+0000

2023-11-03T03:21+0000

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وأكدت الوكالة أن أربعة مواطنين قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي على منطقة وادي السلوقي في قضاء مرجعيون.كما تم الإبلاغ عن مقتل مواطن آخر وإصابة شخص آخر جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل المدنيين في منطقة المرج الشمالي في ميس الجبل.وجاء هذا القصف بعد أن شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مساء اليوم على عدد من القرى في منطقة الجنوب اللبناني، حيث نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجمات جوية على أطراف طيرحرفا، والجبين ومناطق أخرى في المنطقة.وقامت مدفعية الجيش الإسرائيلي بالقصف أيضًا على بلدات مثل حانين والناقورة وغيرها، مما تسبب في اندلاع حالة من القلق والاستنكار في المنطقة.وأمس الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف 19 موقعاً ونقطة عسكرية إسرائيلية بوقتٍ واحد بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية والأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات مباشرة.هذا وأعلنت كتائب القسام في لبنان عن تنفيذ "عملية قصف لمستعمرة "كريات شمونة" ومحيطها شمال فلسطين المحتلة بـ 12 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة".وتشهد الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا توترا متصاعدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض إسرائيل إلى هجمات محدودة عابرة للحدود، وترد عليها إسرائيل بقصف مناطق في الأراضي السورية واللبنانية.ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

https://sputnikarabic.ae/20231102/هل-تدخل-إسرائيل-في-حرب-ضد-أنصار-الله-في-اليحر-الأحمر-بعد-نشرها-تعزيزات-بحرية-1082754118.html

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العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى