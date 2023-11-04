https://sputnikarabic.ae/20231104/إسرائيل-استدعاء-السفير-التركي-يمثل-انحيازا-لـحماس-1082815990.html
إسرائيل: استدعاء السفير التركي يمثل انحيازا لـ"حماس"
إسرائيل: استدعاء السفير التركي يمثل انحيازا لـ"حماس"
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن "قرار تركيا استدعاء سفيرها للتشاور، ما هو إلا خطوة أخرى للانحياز إلى منظمة "حماس" الإرهابية". 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T17:15+0000
2023-11-04T17:15+0000
2023-11-04T17:15+0000
أخبار تركيا اليوم
اسرائيل
طوفان الأقصى
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103822/21/1038222156_0:112:1203:789_1920x0_80_0_0_2dd8220e921db5a4ae813ef63c1c748b.jpg
وصرّحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أنه "تبعا للمأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، فقد قررنا استدعاء سفيرنا في تل أبيب، شاكر أوزكان تورونلار".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وبحسب وسائل إعلامية تركية، فإن أردوغان أكد على ضرورة قطع العلاقة مع نتنياهو، قائلا: "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه".وأطلق الرئيس التركي تصريحاته هذه، بعد أسبوع من إعلان إسرائيل "إعادة تقييم العلاقات مع أنقرة"، بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي تضمنت انتقادات حادة للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.وسحبت إسرائيل، في وقت سابق، كل دبلوماسييها من تركيا ودول أخرى في المنطقة كإجراء أمني.
https://sputnikarabic.ae/20231104/الخارجية-الفرنسية-نطالب-إسرائيل-بتفسير-القصف-على-المعهد-الفرنسي-في-قطاع-غزة-1082814908.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103822/21/1038222156_2:0:1202:900_1920x0_80_0_0_9abc31ac765c54b87392ed05e9999100.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
أخبار تركيا اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
إسرائيل: استدعاء السفير التركي يمثل انحيازا لـ"حماس"
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن "قرار تركيا استدعاء سفيرها للتشاور، ما هو إلا خطوة أخرى للانحياز إلى منظمة "حماس" الإرهابية".
وصرّحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أنه "تبعا للمأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، فقد قررنا استدعاء سفيرنا في تل أبيب، شاكر أوزكان تورونلار".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلامية تركية، فإن أردوغان أكد على ضرورة قطع العلاقة مع نتنياهو
، قائلا: "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه".
وأطلق الرئيس التركي تصريحاته هذه، بعد أسبوع من إعلان إسرائيل "إعادة تقييم العلاقات مع أنقرة"، بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي تضمنت انتقادات حادة للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وسحبت إسرائيل، في وقت سابق، كل دبلوماسييها من تركيا ودول أخرى في المنطقة كإجراء أمني.