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https://sputnikarabic.ae/20231104/إسرائيل-استدعاء-السفير-التركي-يمثل-انحيازا-لـحماس-1082815990.html
إسرائيل: استدعاء السفير التركي يمثل انحيازا لـ"حماس"
إسرائيل: استدعاء السفير التركي يمثل انحيازا لـ"حماس"
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن "قرار تركيا استدعاء سفيرها للتشاور، ما هو إلا خطوة أخرى للانحياز إلى منظمة "حماس" الإرهابية". 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T17:15+0000
2023-11-04T17:15+0000
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وصرّحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أنه "تبعا للمأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، فقد قررنا استدعاء سفيرنا في تل أبيب، شاكر أوزكان تورونلار".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وبحسب وسائل إعلامية تركية، فإن أردوغان أكد على ضرورة قطع العلاقة مع نتنياهو، قائلا: "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه".وأطلق الرئيس التركي تصريحاته هذه، بعد أسبوع من إعلان إسرائيل "إعادة تقييم العلاقات مع أنقرة"، بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي تضمنت انتقادات حادة للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.وسحبت إسرائيل، في وقت سابق، كل دبلوماسييها من تركيا ودول أخرى في المنطقة كإجراء أمني.
https://sputnikarabic.ae/20231104/الخارجية-الفرنسية-نطالب-إسرائيل-بتفسير-القصف-على-المعهد-الفرنسي-في-قطاع-غزة-1082814908.html
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أخبار تركيا اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم
أخبار تركيا اليوم, اسرائيل, طوفان الأقصى, العالم

إسرائيل: استدعاء السفير التركي يمثل انحيازا لـ"حماس"

17:15 GMT 04.11.2023
CC0 / Almog / Foreign affairs office building / الخارجية الإسرائيلية
الخارجية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
CC0 / Almog / Foreign affairs office building /
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أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، أن "قرار تركيا استدعاء سفيرها للتشاور، ما هو إلا خطوة أخرى للانحياز إلى منظمة "حماس" الإرهابية".
وصرّحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أنه "تبعا للمأساة الإنسانية في غزة وبسبب عدم قبول الجانب الإسرائيلي دعوات وقف إطلاق النار واستمرار الهجمات ضد المدنيين، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، فقد قررنا استدعاء سفيرنا في تل أبيب، شاكر أوزكان تورونلار".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلامية تركية، فإن أردوغان أكد على ضرورة قطع العلاقة مع نتنياهو، قائلا: "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه".
وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
الخارجية الفرنسية: نطالب إسرائيل بتفسير القصف على المعهد الفرنسي في قطاع غزة
16:53 GMT
وأطلق الرئيس التركي تصريحاته هذه، بعد أسبوع من إعلان إسرائيل "إعادة تقييم العلاقات مع أنقرة"، بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي تضمنت انتقادات حادة للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وسحبت إسرائيل، في وقت سابق، كل دبلوماسييها من تركيا ودول أخرى في المنطقة كإجراء أمني.
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