https://sputnikarabic.ae/20231104/إصابة-جندي-إسرائيلي-جراء-إطلاق-نار-قرب-قلقيلية-شمالي-الضفة-الغربية-1082810799.html

إصابة جندي إسرائيلي جراء إطلاق نار قرب قلقيلية شمالي الضفة الغربية

إصابة جندي إسرائيلي جراء إطلاق نار قرب قلقيلية شمالي الضفة الغربية

أصيب جندي إسرائيلي، مساء اليوم السبت، في إطلاق نار عند حاجز عسكري شمالي الضفة الغربية. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T14:22+0000

2023-11-04T14:22+0000

2023-11-04T14:22+0000

أخبار الضفة الغربية

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أخبار قطاع غزة

حركة حماس

العالم العربي

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن جنديا أصيب بجروح طفيفة بشظايا إثر إطلاق نار على نقطة تفتيش سيارات بالقرب من قرية النبي إلياس في محافظة قلقيلية.وأضافت أن مسلحين فلسطينيين اقتربوا بسيارة من الموقع وأطلقوا النار على القوة الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار.وأشارت إلى أن المسلحين انسحبوا من مكان الحادث، وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية مطاردة وأقام حواجز على الطرق في المنطقة.وبالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية توترا كبيرا، قتلت على أثره إسرائيل 145 فلسطينيا في الضفة واعتقلت 2040 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.وفي 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-تركيا-تستدعي-سفيرها-لدى-إسرائيل-بسبب-الحرب-على-غزة---عاجل-1082807563.html

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أخبار الضفة الغربية, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي