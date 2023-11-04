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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-أمريكي-واشنطن-أرسلت-سرا-أقوى-مدرعاتها-إلى-أوكرانيا---1082797912.html
إعلام أمريكي: واشنطن أرسلت سرا "أقوى مدرعاتها" إلى أوكرانيا
إعلام أمريكي: واشنطن أرسلت سرا "أقوى مدرعاتها" إلى أوكرانيا
أفادت مجلة أمريكية، اليوم السبت، بأن واشنطن سلمت القوات المسلحة الأوكرانية مركبة أو عدة مركبات هجومية من طراز "أسولت بريتشر"، دون إعلان ذلك رسميا. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T08:15+0000
2023-11-04T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأشار الصحفي ديفيد آكس، في مقال نشره في مجلة "فوربس"، إلى أن البنتاغون نقل سرا المركبة "إم ون أسولت بريتشر"، والذي يبلغ وزنها 72 طنا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وهي تعتبر نظيرا لمنظومة مكافحة الألغام الصاروخية الروسية ذاتية الدفع من طراز "يو آر- 77".مركبات مكافحة الألغام الهجومية المدرعة "أسولت بريتش"، موجودة ضمن الأسطول الأمريكي منذ عام 2010، وتم تصنيع ما لا يقل عن 39 من هذه الآليات.وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام غربية، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من دعم أوكرانيا، ومصيرها المحتم في حال تركت لوحدها في ظل الظروف الحالية.وتابع أوستن بالقول: "أضمن أنه من دون دعمنا، سينجح بوتين"، مضيفا أن إدارة بايدن ترغب في مواصلة "الهجوم المضاد" الأوكراني، خلال فصل الشتاء.
https://sputnikarabic.ae/20231104/مستا-إس-تدمر-مواقع-المدفعية-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-فيديو-1082795058.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

إعلام أمريكي: واشنطن أرسلت سرا "أقوى مدرعاتها" إلى أوكرانيا

08:15 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 08:21 GMT 04.11.2023)
© Photo / Wikipedia/the free encyclopediaمدرعة "أسولت بريتشر" الأمريكية والتي أرسلتها سراإلى أوكرانيا
مدرعة أسولت بريتشر الأمريكية والتي أرسلتها سراإلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Photo / Wikipedia/the free encyclopedia
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أفادت مجلة أمريكية، اليوم السبت، بأن واشنطن سلمت القوات المسلحة الأوكرانية مركبة أو عدة مركبات هجومية من طراز "أسولت بريتشر"، دون إعلان ذلك رسميا.
وأشار الصحفي ديفيد آكس، في مقال نشره في مجلة "فوربس"، إلى أن البنتاغون نقل سرا المركبة "إم ون أسولت بريتشر"، والذي يبلغ وزنها 72 طنا إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وهي تعتبر نظيرا لمنظومة مكافحة الألغام الصاروخية الروسية ذاتية الدفع من طراز "يو آر- 77".

ووفقا للصحفي، سيتم تسليم المعدات الجديدة إلى اللواء الميكانيكي "47- ماغورا"، والمسلح بدبابات "ليوبارد" الألمانية، وعربات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي"، ويضم أسطول اللواء أيضًا مركبات مكافحة الألغام من فنلندا، والتي تم تدميرها على يد رجال المدفعية الروسية "أ تي جي أم" في الصيف الفائت في زابوروجيه.

مركبات مكافحة الألغام الهجومية المدرعة "أسولت بريتش"، موجودة ضمن الأسطول الأمريكي منذ عام 2010، وتم تصنيع ما لا يقل عن 39 من هذه الآليات.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
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وأضاف آكس في مقاله: "يتكون طاقم المدرعة من شخصين، والسلاح الدفاعي الوحيد هو مدفع رشاش عيار 12.7 ملم، وفي الوقت نفسه، يبلغ الطول الإجمالي للمركبة القتالية 12 مترًا، ووزنها يبلغ الـ72 طنًا تقريبًا، وبالتالي فإن "أسولت بريتشر" ستخلق مشكلة لوجستية إضافية للقوات المسلحة الأوكرانية، فليس كل جسر في أوكرانيا يمكنه تحمل مثل هذا الوزن".

وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلام غربية، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من دعم أوكرانيا، ومصيرها المحتم في حال تركت لوحدها في ظل الظروف الحالية.
جندي أوكراني يهرب من مدرعته المحترقة بعد استهدافها بقذيفة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
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جندي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويدمر رتلا من الدبابات ويحصد لقب "بطل روسيا"... فيديو
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ونقلت وكالة غربية تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي قال: "إن روسيا ستنتصر في أوكرانيا، إذا ترك الغرب أوكرانيا دون دعم ومساعدة".

وتابع أوستن بالقول: "أضمن أنه من دون دعمنا، سينجح بوتين"، مضيفا أن إدارة بايدن ترغب في مواصلة "الهجوم المضاد" الأوكراني، خلال فصل الشتاء.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو06:41 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
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