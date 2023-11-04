https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-أول-اشتباك-عسكري-للبشرية-في-الفضاء-وقع-بين-إسرائيل-ودولة-عربية-1082802708.html

إعلام: أول اشتباك عسكري للبشرية في الفضاء وقع بين إسرائيل ودولة عربية

إعلام: أول اشتباك عسكري للبشرية في الفضاء وقع بين إسرائيل ودولة عربية

توصلت قناة "ريدوفكا" إلى استنتاج أن أول اشتباك عسكري في الفضاء وقع بين إسرائيل واليمن بعد الاستناد إلى حقيقة أن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "آرو-3" اعترض... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T11:02+0000

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وقال الموقع على "تلغرام": "وهكذا، أصبح هذا الحدث أول صراع قتالي حقيقي مسجل للبشرية في الفضاء. ولحسن الحظ، لم تكن هناك إصابات أو دمار في هذا الاشتباك". واستند الموقع في استنتاجه إلى ما حدده العلماء سابقا بأن منطقة نهاية غلافنا الجوي وبداية الفضاء، ما يسمى خط كارمان، وهو منطقة تقريبية يتم تعريفها عادة على أنها 100 كيلومتر [62 ميلا] فوق الأرض، من الممكن لشيء ما أن يدور حول الأرض على ارتفاعات أقل من خط كارمان، لكن ذلك يتطلب سرعة مدارية عالية للغاية، والتي سيكون من الصعب الحفاظ عليها بسبب الاحتكاك، لكن لا شيء يمنع ذلك.وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد أشارت إلى أن نظام الدفاع الجوي "آرو" أسقط صاروخا باليستيا للمرة الأولى. وأوضحت أن هذا النظام هو جزء من المستوى الأعلى للدرع الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي ("مقلاع داود" جزء من المستوى المتوسط).ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ورئيسها بواز ليفي، أن "نظام آرو، الذي طورته شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بالتعاون مع وكالات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية، أظهر اليوم أن إسرائيل تمتلك التكنولوجيا الأكثر تقدمًا للحماية من الصواريخ الباليستية التي لها مدى مختلف".وتشير الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها "آرو" من اعتراض هدف، ففي عام 2017، أسقط صاروخاً أرض-جو سورياً. ومع ذلك، أشار المهندس العسكري الإسرائيلي عوزي روبين، إلى أن الصاروخ الباليستي من اليمن كان هدفًا أكثر صعوبة بكثير، وتم تطوير نظام "آرو" من أجل مثل هذه الأهداف.يذكر أنه في 31 أكتوبر، قال العميد في جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، إنه تم إطلاق مجموعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على إسرائيل. وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، نشرت جماعة "أنصار الله" اليمنية مقطع فيديو لعملية الإطلاق.

https://sputnikarabic.ae/20231102/هل-تدخل-إسرائيل-في-حرب-ضد-أنصار-الله-في-اليحر-الأحمر-بعد-نشرها-تعزيزات-بحرية-1082754118.html

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رصد عسكري, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم