https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-الدول-الغربية-تناقش-مع-أوكرانيا-ما-يتعين-أن-تتخلى-عنه-خلال-مفاوضات-السلام-مع-روسيا-1082792417.html
إعلام: الدول الغربية تناقش مع أوكرانيا ما يتعين أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام مع روسيا
إعلام: الدول الغربية تناقش مع أوكرانيا ما يتعين أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام مع روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين، بأن الولايات المتحدة ودول أوروبية تناقش مع أوكرانيا ما ينبغي أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T03:48+0000
2023-11-04T03:48+0000
2023-11-04T03:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكر الإعلام الأمريكي، اليوم السبت، أن "مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا تحدثوا مع الحكومة الأوكرانية حول العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب"، موضحة أن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة لبعض المسائل التي سيتعين على أوكرانيا التخلي عنها خلال المفاوضات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق.وحسب الإعلام، فإن هذه المحادثات جرت الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا.ولفتت التقارير الأمريكية إلى أن "مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق حيال استنفاد القوات في أوكرانيا، بينما يبدو أن روسيا لديها عدد لا نهائي من قوات الاحتياط"، ناهيك عن أن كييف تواجه مشاكل فيما يتعلق بتجنيد الأفراد العسكريين، وقد واجه الشعب الأوكراني مطالب الحكومة الأخيرة المتعلقة بالتجنيد بالاحتجاجات في الشوارع.ووفقا للمسؤولين، فإن أوكرانيا سيكون أمامها على الأرجح مهلة حتى نهاية العام قبل أن تصبح المناقشات بشأن محادثات السلام مع روسيا أكثر إلحاحا.وأشار المسؤولون إلى أن حلف شمال الأطلسي (ألناتو)، يمكن أن يقدم بعض الضمانات الأمنية لأوكرانيا دون انضمامها رسميا إلى حلف الناتو كحافز للمفاوضات مع روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا من الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى تحرير المناطق التي انضمت مؤخرا إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231104/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-125-عسكريا-أوكرانيا-خلال-هجوم-على-محور-كوبيانسك-1082792224.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام: الدول الغربية تناقش مع أوكرانيا ما يتعين أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام مع روسيا
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أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين، بأن الولايات المتحدة ودول أوروبية تناقش مع أوكرانيا ما ينبغي أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.
موسكو - سبوتنيك. وذكر الإعلام الأمريكي، اليوم السبت، أن "مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا تحدثوا مع الحكومة الأوكرانية حول العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب"، موضحة أن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة لبعض المسائل التي سيتعين على أوكرانيا التخلي عنها خلال المفاوضات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق
.
وحسب الإعلام، فإن هذه المحادثات جرت الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا.
وأشارت تقارير إلى أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون أن الحرب في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، وأنهم ليسوا واثقين من قدرة بلادهم على مواصلة تقديم الدعم لكييف.
ولفتت التقارير الأمريكية إلى أن "مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق حيال استنفاد القوات في أوكرانيا، بينما يبدو أن روسيا لديها عدد لا نهائي من قوات الاحتياط"، ناهيك عن أن كييف تواجه مشاكل فيما يتعلق بتجنيد الأفراد العسكريين، وقد واجه الشعب الأوكراني مطالب الحكومة الأخيرة المتعلقة بالتجنيد بالاحتجاجات في الشوارع.
ووفقا للمسؤولين، فإن أوكرانيا سيكون أمامها على الأرجح مهلة حتى نهاية العام قبل أن تصبح المناقشات بشأن محادثات السلام مع روسيا أكثر إلحاحا.
وأشار المسؤولون إلى أن حلف شمال الأطلسي (ألناتو)، يمكن أن يقدم بعض الضمانات الأمنية لأوكرانيا دون انضمامها رسميا إلى حلف الناتو كحافز للمفاوضات مع روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا من الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى تحرير المناطق التي انضمت مؤخرا إلى روسيا.