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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-الغرب-يجري-مناقشات-مع-كييف-حول-ما-يجب-التضحية-به-من-أجل-السلام-مع-روسيا-1082809501.html
إعلام: الغرب يجري مناقشات مع كييف حول "ما يجب التضحية به" من أجل السلام مع روسيا
إعلام: الغرب يجري مناقشات مع كييف حول "ما يجب التضحية به" من أجل السلام مع روسيا
أفادت صحيفة غربية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تناقش وأوروبا مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما الذي يتعين عليها... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T13:37+0000
2023-11-04T13:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشرت صحيفة "إن بي سي"، مقالة تفيد بوجود أحاديث ما بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا من جهة والحكومة الأوكرانية من جهة أخرى، حول العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب.وتضمنت المحادثات أيضا الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا فعله من أجل التوصل إلى اتفاق ما بين البلدين".وأضافت الصحيفة أيضا أن "المسؤولين لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشعرون بالقلق أيضًا من نفاد القوات في أوكرانيا، بينما يبدو أن لدى روسيا احتياطيات لا نهاية لها".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231104/مكتب-زيلينسكي-يهاجم-قائد-القوات-الأوكرانية-بسبب-تصريحات-أدت-لانقسام-خطير-1082794748.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: الغرب يجري مناقشات مع كييف حول "ما يجب التضحية به" من أجل السلام مع روسيا

13:37 GMT 04.11.2023
© Belta / الانتقال إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Belta
/
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أفادت صحيفة غربية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تناقش وأوروبا مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما الذي يتعين عليها التضحية به من أجل السلام.
ونشرت صحيفة "إن بي سي"، مقالة تفيد بوجود أحاديث ما بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا من جهة والحكومة الأوكرانية من جهة أخرى، حول العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب.
وتضمنت المحادثات أيضا الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا فعله من أجل التوصل إلى اتفاق ما بين البلدين".

وبحسب صحيفة "إن بي سي"، فإن "المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد وصل إلى طريق مسدود، كما أن الأوروبيين والأمريكيين غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مكتب زيلينسكي يهاجم قائد القوات الأوكرانية بسبب تصريحات أدت "لانقسام خطير"
06:14 GMT
وأضافت الصحيفة أيضا أن "المسؤولين لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشعرون بالقلق أيضًا من نفاد القوات في أوكرانيا، بينما يبدو أن لدى روسيا احتياطيات لا نهاية لها".

وأعرب المسؤولون عن وجهة نظر مفادها أن "الناتو" (حلف الشمال الأطلسي)، يمكن أن يقدم لكييف بعض الضمانات الأمنية دون انضمام أوكرانيا رسميًا إلى الحلف كحافز للمفاوضات.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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