https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-الغرب-يجري-مناقشات-مع-كييف-حول-ما-يجب-التضحية-به-من-أجل-السلام-مع-روسيا-1082809501.html

إعلام: الغرب يجري مناقشات مع كييف حول "ما يجب التضحية به" من أجل السلام مع روسيا

إعلام: الغرب يجري مناقشات مع كييف حول "ما يجب التضحية به" من أجل السلام مع روسيا

أفادت صحيفة غربية، اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تناقش وأوروبا مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما الذي يتعين عليها... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T13:37+0000

2023-11-04T13:37+0000

2023-11-04T13:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونشرت صحيفة "إن بي سي"، مقالة تفيد بوجود أحاديث ما بين مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا من جهة والحكومة الأوكرانية من جهة أخرى، حول العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا لإنهاء الحرب.وتضمنت المحادثات أيضا الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا فعله من أجل التوصل إلى اتفاق ما بين البلدين".وأضافت الصحيفة أيضا أن "المسؤولين لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشعرون بالقلق أيضًا من نفاد القوات في أوكرانيا، بينما يبدو أن لدى روسيا احتياطيات لا نهاية لها".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231104/مكتب-زيلينسكي-يهاجم-قائد-القوات-الأوكرانية-بسبب-تصريحات-أدت-لانقسام-خطير-1082794748.html

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