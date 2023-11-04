https://sputnikarabic.ae/20231104/إيران-لبريطانيا-على-حكومتكم-النظر-للتطورات-في-المنطقة-بنظرة-واقعية-1082790153.html
إيران لبريطانيا: على حكومتكم النظر للتطورات في المنطقة بنظرة واقعية
إيران لبريطانيا: على حكومتكم النظر للتطورات في المنطقة بنظرة واقعية
أوصى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، حكومة المملكة المتحدة، بالنظر إلى التطورات في المنطقة بمنهج واقعي. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T05:11+0000
2023-11-04T05:11+0000
2023-11-04T05:11+0000
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f29a278a098bc9ddd06b27044f301e53.jpg
جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الداعمة للنظام الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأكد عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع كليفرلي، أن "إيران اعتبرت دائما مكافحة ظاهرة الاحتلال على أساس المبادئ المعروفة والقوانين الدولية، حقا مشروعا".وشدد أنه "يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة فورا، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لغزة".كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في اتصاله مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، أن "الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لتل أبيب هو سبب زيادة حدة الحرب في هذه المنطقة.وأكد عبد اللهيان كذلك الاحترام المتبادل، وشدد على أهمية التركيز على الدبلوماسية والحوار كخيار مناسب في طريق التعاون بين طهران ولندن، وتجنب الاتهامات التي لا أساس لها.من ناحيته، أشار وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى مواقف بلاده بشأن التطورات في فلسطين، ودعا إيران إلى بذل الجهود لمنع توسيع دائرة الحرب في المنطقة.ولفت كليفرلي إلى العلاقات القديمة بين بلاده وايران، واصفا عملية التعاون بين البلدين بأنها مهمة في إطار الاتفاقيات الدبلوماسية.
https://sputnikarabic.ae/20231015/بمشاركة-الآلاف-تظاهرات-تضامنية-مع-الفلسطينيين-في-أمريكا-وأستراليا-وبريطانيا-1082024667.html
https://sputnikarabic.ae/20231029/مئة-ألف-شخص-إلى-شوارع-العاصمة-البريطانية-مطالبين-بإنهاء-القصف-في-غزة-فيديو-1082583811.html
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_6733244d653332411c3db7c233b9452d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
إيران لبريطانيا: على حكومتكم النظر للتطورات في المنطقة بنظرة واقعية
تابعنا عبر
أوصى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، حكومة المملكة المتحدة، بالنظر إلى التطورات في المنطقة بمنهج واقعي.
جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الداعمة للنظام الإسرائيلي، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأكد عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع كليفرلي، أن "إيران اعتبرت دائما مكافحة ظاهرة الاحتلال على أساس المبادئ المعروفة والقوانين الدولية، حقا مشروعا".
وشدد أنه "يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة فورا، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لغزة".
كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في اتصاله مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، أن "الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لتل أبيب هو سبب زيادة حدة الحرب في هذه المنطقة.
وتابع أن "قوى المقاومة في المنطقة لا تتلقى الأوامر من إيران، وإنما تتخذ قراراتها بناء على الاعتبارات والظروف، وبما يتوافق مع أمن بلادها القومي".
وأكد عبد اللهيان كذلك الاحترام المتبادل، وشدد على أهمية التركيز على الدبلوماسية والحوار كخيار مناسب في طريق التعاون بين طهران ولندن، وتجنب الاتهامات التي لا أساس لها.
من ناحيته، أشار وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، إلى مواقف بلاده بشأن التطورات في فلسطين، ودعا إيران إلى بذل الجهود لمنع توسيع دائرة الحرب في المنطقة.
ولفت كليفرلي إلى العلاقات القديمة بين بلاده وايران، واصفا عملية التعاون بين البلدين بأنها مهمة في إطار الاتفاقيات الدبلوماسية.