https://sputnikarabic.ae/20231104/الجيش-الإسرائيلي-قصفنا-مواقع-تخزين-صواريخ-تابعة-لـحزب-الله-1082806863.html
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مواقع تخزين صواريخ تابعة لـ"حزب الله"
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مواقع تخزين صواريخ تابعة لـ"حزب الله"
أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف مواقع تخزين صواريخ ومنشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T12:34+0000
2023-11-04T12:34+0000
2023-11-04T12:34+0000
إسرائيل
طوفان الأقصى
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أخبار فلسطين اليوم
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وفي بيان نشر في الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الإسرائيلية على "تلغرام": "رداً على قصف الأراضي الإسرائيلية من لبنان خلال الساعات الماضية، قام مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة لحزب الله، ومن بين الأهداف التي تم قصفها منشآت البنية التحتية ومواقع تخزين الصواريخ والمنشآت العسكرية لحزب الله".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231104/بن-غفير-ينكر-عنف-المستوطنين-تجاه-الفلسطينيين-مجرد-كتابات-على-الجدران-1082805718.html
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إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مواقع تخزين صواريخ تابعة لـ"حزب الله"
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أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف مواقع تخزين صواريخ ومنشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وفي بيان نشر في الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الإسرائيلية على "تلغرام": "رداً على قصف الأراضي الإسرائيلية من لبنان خلال الساعات الماضية، قام مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة لحزب الله، ومن بين الأهداف التي تم قصفها منشآت البنية التحتية ومواقع تخزين الصواريخ والمنشآت العسكرية لحزب الله".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 وأسر حوالي 200 إسرائيلي، لترد عليها إسرائيل ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 9 آلاف وإصابة نحو 22 ألف جريح من المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وأثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.
ويعاني سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، من كارثة إنسانية محققة، نتيجة قلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.