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https://sputnikarabic.ae/20231104/الجيش-الإسرائيلي-يحيى-السنوار-على-رأس-قائمة-أهدافنا-1082817924.html
الجيش الإسرائيلي: يحيى السنوار على رأس قائمة أهدافنا
الجيش الإسرائيلي: يحيى السنوار على رأس قائمة أهدافنا
صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن الجيش الإسرائيلي وضع قائد حركة "حماس"، يحيى السنوار، على رأس قائمة أولوياته، في ظل العملية البرية التي... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T19:31+0000
2023-11-04T19:31+0000
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "قائد حركة حماس يحيى السنوار على رأس أولويات أهدافنا وباقي قيادات حماس".وأضاف أن "إسرائيل تنسق مع مصر والولايات المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد أن نقوم بتفتيشها".يحيى السنوار، الذي تم انتخابه في 2017، على رأس حركة حماس في قطاع غزة، وهو أحد مؤسسي "كتائب عز الدين القسام" وقسم "المجد" الذي يقدم كوحدة استخبارية تابعة لفرع "حماس" المسلح.واعتقلته إسرائيل عام 1988، بتهمة "القيام بنشاط إرهابي"، وحكم عليه بأربعة أحكام مؤبدة، ليطلق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ضمن اتفاق تبادل ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الفرنسي - الإسرائيلي جلعاد شاليط.ويشتبه الإسرائيليون في أنه أحد المخططين الرئيسيين لهجمات 7 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20231104/القسام-تعلن-تدمير-وإعطاب-24-آلية-عسكرية-إسرائيلية-بمضادات-الدروع-فيديو-1082816518.html
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اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: يحيى السنوار على رأس قائمة أهدافنا

19:31 GMT 04.11.2023
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
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صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن الجيش الإسرائيلي وضع قائد حركة "حماس"، يحيى السنوار، على رأس قائمة أولوياته، في ظل العملية البرية التي يجريها في قطاع غزة.
وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "قائد حركة حماس يحيى السنوار على رأس أولويات أهدافنا وباقي قيادات حماس".
وأضاف أن "إسرائيل تنسق مع مصر والولايات المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد أن نقوم بتفتيشها".
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
"القسام" تعلن تدمير وإعطاب 24 آلية عسكرية إسرائيلية بمضادات الدروع... فيديو
18:10 GMT
يحيى السنوار، الذي تم انتخابه في 2017، على رأس حركة حماس في قطاع غزة، وهو أحد مؤسسي "كتائب عز الدين القسام" وقسم "المجد" الذي يقدم كوحدة استخبارية تابعة لفرع "حماس" المسلح.
واعتقلته إسرائيل عام 1988، بتهمة "القيام بنشاط إرهابي"، وحكم عليه بأربعة أحكام مؤبدة، ليطلق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ضمن اتفاق تبادل ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الفرنسي - الإسرائيلي جلعاد شاليط.
ويشتبه الإسرائيليون في أنه أحد المخططين الرئيسيين لهجمات 7 أكتوبر.
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