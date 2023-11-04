https://sputnikarabic.ae/20231104/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-السماح-بالمرور-الآمن-على-طريق-صلاح-الدين-لمدة-3-ساعات-1082802241.html
الجيش الإسرائيلي يعلن السماح بالمرور "الآمن" على طريق صلاح الدين لمدة 3 ساعات
الجيش الإسرائيلي يعلن السماح بالمرور "الآمن" على طريق صلاح الدين لمدة 3 ساعات
وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، بيانا لسكان قطاع غزة، أعلن فيه أن الجيش سيسمح بالمرور الآمن على طريق صلاح الدين اليوم لمدة 3... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T10:25+0000
2023-11-04T10:25+0000
2023-11-04T10:25+0000
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وأوضح أدرعي في بيانه، عبر منصة "إكس" قائلا: "أود إعلامكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة والساعة الرابعة مساء"، وأضاف: "من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة".واختتم المتحدث الإسرائيلي: "إذا كنتم تهتمّون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجهوا جنوبا وفقا لتعليماتنا، تأكَدوا من أن قادة حماس قد صاروا بالفعل يعتنون بحماية أنفسهم".وفي وقت سابق، تحدى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، الجيش الإسرائيلي أن يظهر ما يثبت ادعاءاته حول استهداف مسلحين بعد قصف قافلة سيارات إسعاف عند مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أوقع قتلى وجرحى.وصرح القدرة في مؤتمر صحفي من أمام المستشفى بأن "الجيش الإسرائيلي يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين"، وأضاف: "أبلغنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي قصفها الجيش الإسرائيلي".وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحا".وكان أدرعي قد زعم أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت تُستخدم من قبل مسلحي حركة "حماس"، وأوضح مساء أمس الجمعة: "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة إرهابية تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الدفاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم التاسع والعشرين، قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازحين الفلسطينيين.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن السماح بالمرور "الآمن" على طريق صلاح الدين لمدة 3 ساعات
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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، بيانا لسكان قطاع غزة، أعلن فيه أن الجيش سيسمح بالمرور الآمن على طريق صلاح الدين اليوم لمدة 3 ساعات.
وأوضح أدرعي في بيانه، عبر منصة "إكس" قائلا: "أود إعلامكم أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالمرور على طريق صلاح الدين اليوم بين الساعة الواحدة والساعة الرابعة مساء"، وأضاف: "من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبا إلى ما بعد وادي غزة".
واختتم المتحدث الإسرائيلي: "إذا كنتم تهتمّون بأنفسكم وبأحبائكم، فاتجهوا جنوبا وفقا لتعليماتنا، تأكَدوا من أن قادة حماس قد صاروا بالفعل يعتنون بحماية أنفسهم".
وفي وقت سابق، تحدى المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، الجيش الإسرائيلي أن يظهر ما يثبت ادعاءاته حول استهداف مسلحين
بعد قصف قافلة سيارات إسعاف عند مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أوقع قتلى وجرحى.
وصرح القدرة في مؤتمر صحفي من أمام المستشفى بأن "الجيش الإسرائيلي يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين"، وأضاف: "أبلغنا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي قصفها الجيش الإسرائيلي".
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: "الجيش الإسرائيلي
ارتكب مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحا".
وكان أدرعي
قد زعم أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت تُستخدم من قبل مسلحي حركة "حماس"، وأوضح مساء أمس الجمعة: "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة إرهابية تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الدفاع".
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم التاسع والعشرين، قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي آلاف الغارات وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد التي تأوي النازحين الفلسطينيين.