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الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 مسلحين في هجوم على قاعدة جوية وسط البلاد
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 مسلحين في هجوم على قاعدة جوية وسط البلاد
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 3 مسلحين في هجوم تم إحباطه على قاعدة ميانوالي الجوية وسط البلاد. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T08:34+0000
2023-11-04T08:34+0000
العالم
رصد عسكري
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وأشار الجيش في بيان إلى أنه "في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في الساعات الأولى من فجر اليوم، تعرضت قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب التابعة للقوات الجوية الباكستانية لهجوم إرهابي فاشل تم إحباطه وصده بفضل الرد السريع والفعال من قبل القوات، مما يضمن سلامة وأمن الموظفين والأصول".وأضاف البيان: "بفضل الشجاعة الاستثنائية والاستجابة في الوقت المناسب، تم تحييد 3 إرهابيين أثناء دخولهم القاعدة بينما تمت محاصرة 3 إرهابيين متبقين نتيجة الاستجابة الفعالة في الوقت المناسب للقوات".وتابع أنه "حدثت أيضًا بعض الأضرار لثلاث طائرات وناقلة وقود".
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 3 مسلحين في هجوم على قاعدة جوية وسط البلاد

08:34 GMT 04.11.2023
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Anjum Naveed
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 3 مسلحين في هجوم تم إحباطه على قاعدة ميانوالي الجوية وسط البلاد.
وأشار الجيش في بيان إلى أنه "في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في الساعات الأولى من فجر اليوم، تعرضت قاعدة ميانوالي الجوية للتدريب التابعة للقوات الجوية الباكستانية لهجوم إرهابي فاشل تم إحباطه وصده بفضل الرد السريع والفعال من قبل القوات، مما يضمن سلامة وأمن الموظفين والأصول".
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وأضاف البيان: "بفضل الشجاعة الاستثنائية والاستجابة في الوقت المناسب، تم تحييد 3 إرهابيين أثناء دخولهم القاعدة بينما تمت محاصرة 3 إرهابيين متبقين نتيجة الاستجابة الفعالة في الوقت المناسب للقوات".
وتابع أنه "حدثت أيضًا بعض الأضرار لثلاث طائرات وناقلة وقود".
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