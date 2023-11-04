https://sputnikarabic.ae/20231104/الجيش-الروسي-يبدأ-بناء-مسجد-وكنيسة-قرب-كراسني-ليمان-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1082794139.html

الجيش الروسي يبدأ بناء مسجد وكنيسة قرب كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة

الجيش الروسي يبدأ بناء مسجد وكنيسة قرب كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين في منطقة العملية العسكرية المركزية بدأوا بناء كنيسة أرثوذكسية ميدانية ومسجد على خط المواجهة بالقرب من كراسني ليمان في... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T05:35+0000

2023-11-04T05:35+0000

2023-11-04T05:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك": "في المستقبل القريب، سيتم بناء كنيسة ميدانية ومسجد للأفراد العسكريين المتدينين في منطقة موقع الوحدة. ويعمل الجنود الذين تم نقلهم من مواقع على خط الاتصال القتالي إلى محور كراسني ليمان في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بشكل طوعي".وأوضحت الوزارة أن "العسكريين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يساعدون الرفاق الذين يعتنقون الإسلام في تجهيز الأخشاب للمسجد الميداني، كما يساعد المسلمون إخوانهم في السلاح في اختيار ووضع أفضل الحجارة الطبيعية للكنيسة الميدانية التي تحمل اسم القديس جرجس".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العمل المشترك بين الأفراد العسكريين من مختلف الأديان يجعل من الممكن توحيد الفرق العسكرية ورفع الروح المعنوية وتعزيز العلاقات داخل الفريق".

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