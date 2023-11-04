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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/الجيش-الروسي-يبدأ-بناء-مسجد-وكنيسة-قرب-كراسني-ليمان-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1082794139.html
الجيش الروسي يبدأ بناء مسجد وكنيسة قرب كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يبدأ بناء مسجد وكنيسة قرب كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين في منطقة العملية العسكرية المركزية بدأوا بناء كنيسة أرثوذكسية ميدانية ومسجد على خط المواجهة بالقرب من كراسني ليمان في... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T05:35+0000
2023-11-04T05:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك": "في المستقبل القريب، سيتم بناء كنيسة ميدانية ومسجد للأفراد العسكريين المتدينين في منطقة موقع الوحدة. ويعمل الجنود الذين تم نقلهم من مواقع على خط الاتصال القتالي إلى محور كراسني ليمان في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بشكل طوعي".وأوضحت الوزارة أن "العسكريين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يساعدون الرفاق الذين يعتنقون الإسلام في تجهيز الأخشاب للمسجد الميداني، كما يساعد المسلمون إخوانهم في السلاح في اختيار ووضع أفضل الحجارة الطبيعية للكنيسة الميدانية التي تحمل اسم القديس جرجس".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العمل المشترك بين الأفراد العسكريين من مختلف الأديان يجعل من الممكن توحيد الفرق العسكرية ورفع الروح المعنوية وتعزيز العلاقات داخل الفريق".
https://sputnikarabic.ae/20231104/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-125-عسكريا-أوكرانيا-خلال-هجوم-على-محور-كوبيانسك-1082792224.html
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الجيش الروسي يبدأ بناء مسجد وكنيسة قرب كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة

05:35 GMT 04.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين في منطقة العملية العسكرية المركزية بدأوا بناء كنيسة أرثوذكسية ميدانية ومسجد على خط المواجهة بالقرب من كراسني ليمان في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك": "في المستقبل القريب، سيتم بناء كنيسة ميدانية ومسجد للأفراد العسكريين المتدينين في منطقة موقع الوحدة. ويعمل الجنود الذين تم نقلهم من مواقع على خط الاتصال القتالي إلى محور كراسني ليمان في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بشكل طوعي".
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 125 عسكريا أوكرانيا خلال هجوم على محور كوبيانسك
02:10 GMT
وأوضحت الوزارة أن "العسكريين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يساعدون الرفاق الذين يعتنقون الإسلام في تجهيز الأخشاب للمسجد الميداني، كما يساعد المسلمون إخوانهم في السلاح في اختيار ووضع أفضل الحجارة الطبيعية للكنيسة الميدانية التي تحمل اسم القديس جرجس".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العمل المشترك بين الأفراد العسكريين من مختلف الأديان يجعل من الممكن توحيد الفرق العسكرية ورفع الروح المعنوية وتعزيز العلاقات داخل الفريق".
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