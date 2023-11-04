https://sputnikarabic.ae/20231104/الجيش-الروسي-يبدأ-بناء-مسجد-وكنيسة-قرب-كراسني-ليمان-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1082794139.html
الجيش الروسي يبدأ بناء مسجد وكنيسة قرب كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يبدأ بناء مسجد وكنيسة قرب كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين في منطقة العملية العسكرية المركزية بدأوا بناء كنيسة أرثوذكسية ميدانية ومسجد على خط المواجهة بالقرب من كراسني ليمان في... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T05:35+0000
2023-11-04T05:35+0000
2023-11-04T05:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050670_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_9202f70aff027355d6980320a7e510e5.jpg
وقالت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك": "في المستقبل القريب، سيتم بناء كنيسة ميدانية ومسجد للأفراد العسكريين المتدينين في منطقة موقع الوحدة. ويعمل الجنود الذين تم نقلهم من مواقع على خط الاتصال القتالي إلى محور كراسني ليمان في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بشكل طوعي".وأوضحت الوزارة أن "العسكريين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يساعدون الرفاق الذين يعتنقون الإسلام في تجهيز الأخشاب للمسجد الميداني، كما يساعد المسلمون إخوانهم في السلاح في اختيار ووضع أفضل الحجارة الطبيعية للكنيسة الميدانية التي تحمل اسم القديس جرجس".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العمل المشترك بين الأفراد العسكريين من مختلف الأديان يجعل من الممكن توحيد الفرق العسكرية ورفع الروح المعنوية وتعزيز العلاقات داخل الفريق".
https://sputnikarabic.ae/20231104/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-125-عسكريا-أوكرانيا-خلال-هجوم-على-محور-كوبيانسك-1082792224.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050670_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_5685f578b1de3f2be6e09695ec4f50f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يبدأ بناء مسجد وكنيسة قرب كراسني ليمان في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين في منطقة العملية العسكرية المركزية بدأوا بناء كنيسة أرثوذكسية ميدانية ومسجد على خط المواجهة بالقرب من كراسني ليمان في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك": "في المستقبل القريب، سيتم بناء كنيسة ميدانية ومسجد للأفراد العسكريين المتدينين في منطقة موقع الوحدة. ويعمل الجنود الذين تم نقلهم من مواقع على خط الاتصال القتالي إلى محور كراسني ليمان في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بشكل طوعي".
وأوضحت الوزارة أن "العسكريين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يساعدون الرفاق الذين يعتنقون الإسلام في تجهيز الأخشاب للمسجد الميداني، كما يساعد المسلمون إخوانهم في السلاح في اختيار ووضع أفضل الحجارة الطبيعية للكنيسة الميدانية التي تحمل اسم القديس جرجس".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العمل المشترك بين الأفراد العسكريين من مختلف الأديان يجعل من الممكن توحيد الفرق العسكرية ورفع الروح المعنوية وتعزيز العلاقات داخل الفريق".