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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231104/الخارجية-الفلسطينية-الطائرات-الإسرائيلية-دمرت-جامعة-الأزهر-واستهدفت-مدخل-مستشفى-القدس-في-غزة-1082809737.html
الخارجية الفلسطينية: الطائرات الإسرائيلية دمرت جامعة الأزهر واستهدفت مدخل مستشفى القدس في غزة
الخارجية الفلسطينية: الطائرات الإسرائيلية دمرت جامعة الأزهر واستهدفت مدخل مستشفى القدس في غزة
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "تدمير جامعة الأزهر في قطاع غزة". 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T13:48+0000
2023-11-04T13:48+0000
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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضا مدخل مستشفى القدس جنوب غرب غزة، في ظل الحرب التدميرية التي تشنها الطائرات الحربية على مستشفيات قطاع عزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.وأسفر القصف على قطاع غزة عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية، إلى مقتل أكثر من 134 فلسطينيا وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20231104/ملك-الأردن-يدعو-وزراء-الخارجية-العرب-لتوحيد-كلمتهم-مع-المجتمع-الدولي-بشأن-غزة-1082807204.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الطائرات الإسرائيلية دمرت جامعة الأزهر واستهدفت مدخل مستشفى القدس في غزة

13:48 GMT 04.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "تدمير جامعة الأزهر في قطاع غزة".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضا مدخل مستشفى القدس جنوب غرب غزة، في ظل الحرب التدميرية التي تشنها الطائرات الحربية على مستشفيات قطاع عزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
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12:41 GMT
وأسفر القصف على قطاع غزة عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية، إلى مقتل أكثر من 134 فلسطينيا وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.
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