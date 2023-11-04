الخارجية الفلسطينية: الطائرات الإسرائيلية دمرت جامعة الأزهر واستهدفت مدخل مستشفى القدس في غزة
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
© AP Photo / Israel Defense Forces
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "تدمير جامعة الأزهر في قطاع غزة".
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضا مدخل مستشفى القدس جنوب غرب غزة، في ظل الحرب التدميرية التي تشنها الطائرات الحربية على مستشفيات قطاع عزة".
The #Israeli occupation warplanes destroy Al-Azhar #University in Gaza Strip— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) November 4, 2023
طائرات الاحتلال تدمر جامعة الأزهر في قطاع غزة#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/TRYY8qqpFV
The #Israeli occupation targets the entrance of Al-Quds #Hospital in the southwest of Gaza Strip, in light of the destructive war launched by Israeli warplanes on hospitals in Gaza Strip.— State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) November 4, 2023
الاحتلال يستهدف مدخل مستشفى القدس جنوب غرب غزة في ظل الحرب التدميرية التي تشنها الطائرات… pic.twitter.com/jy4qbJS808
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم 28، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.
وأسفر القصف على قطاع غزة عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية، إلى مقتل أكثر من 134 فلسطينيا وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.