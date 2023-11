الخارجية الفلسطينية: الطائرات الإسرائيلية دمرت جامعة الأزهر واستهدفت مدخل مستشفى القدس في غزة

The #Israeli occupation targets the entrance of Al-Quds #Hospital in the southwest of Gaza Strip, in light of the destructive war launched by Israeli warplanes on hospitals in Gaza Strip.



الاحتلال يستهدف مدخل مستشفى القدس جنوب غرب غزة في ظل الحرب التدميرية التي تشنها الطائرات… pic.twitter.com/jy4qbJS808