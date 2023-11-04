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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-125-عسكريا-أوكرانيا-خلال-هجوم-على-محور-كوبيانسك-1082792224.html
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 125 عسكريا أوكرانيا خلال هجوم على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 125 عسكريا أوكرانيا خلال هجوم على محور كوبيانسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، أن القوات الروسية شنت هجوما على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T02:10+0000
2023-11-04T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في في تصريح لسبوتنيك، "بلغت خسائر العدو نحو 125 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين".وأضاف زيبينسكي أن القوات الروسية دمرت خلال الهجوم قطع مدفعية وأطقم هاون، بينها مدفعان عيار 122 ملم، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو-36".وبحسب زيبينسكي، شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية استهدفت نقاط انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 32 في منطقة تيمكوفكا، كما هاجمت مروحيات من طراز "كا-52" و"مي-28" الروسية تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقتي إيفانوفكا وسينكوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الروسي-ينفذ-15-ضربة-واسعة-النطاق-ضد-قوات-كييف-خلال-أسبوع--عاجل--1082773584.html
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القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 125 عسكريا أوكرانيا خلال هجوم على محور كوبيانسك

02:10 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 02:38 GMT 04.11.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، أن القوات الروسية شنت هجوما على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، قضت خلاله على ما يصل إلى 125 عسكريًا أوكرانيًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في في تصريح لسبوتنيك، "بلغت خسائر العدو نحو 125 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين".
وأضاف زيبينسكي أن القوات الروسية دمرت خلال الهجوم قطع مدفعية وأطقم هاون، بينها مدفعان عيار 122 ملم، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو-36".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 12:07 GMT
وبحسب زيبينسكي، شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية استهدفت نقاط انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 32 في منطقة تيمكوفكا، كما هاجمت مروحيات من طراز "كا-52" و"مي-28" الروسية تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقتي إيفانوفكا وسينكوفكا.
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