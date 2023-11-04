https://sputnikarabic.ae/20231104/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-125-عسكريا-أوكرانيا-خلال-هجوم-على-محور-كوبيانسك-1082792224.html
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 125 عسكريا أوكرانيا خلال هجوم على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 125 عسكريا أوكرانيا خلال هجوم على محور كوبيانسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، أن القوات الروسية شنت هجوما على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T02:10+0000
2023-11-04T02:10+0000
2023-11-04T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في في تصريح لسبوتنيك، "بلغت خسائر العدو نحو 125 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين".وأضاف زيبينسكي أن القوات الروسية دمرت خلال الهجوم قطع مدفعية وأطقم هاون، بينها مدفعان عيار 122 ملم، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو-36".وبحسب زيبينسكي، شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية استهدفت نقاط انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 32 في منطقة تيمكوفكا، كما هاجمت مروحيات من طراز "كا-52" و"مي-28" الروسية تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقتي إيفانوفكا وسينكوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الجيش-الروسي-ينفذ-15-ضربة-واسعة-النطاق-ضد-قوات-كييف-خلال-أسبوع--عاجل--1082773584.html
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القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 125 عسكريا أوكرانيا خلال هجوم على محور كوبيانسك
02:10 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 02:38 GMT 04.11.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، أن القوات الروسية شنت هجوما على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، قضت خلاله على ما يصل إلى 125 عسكريًا أوكرانيًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في في تصريح لسبوتنيك، "بلغت خسائر العدو نحو 125 عسكريًا
، ومركبتين قتاليتين مدرعتين".
وأضاف زيبينسكي أن القوات الروسية دمرت خلال الهجوم قطع مدفعية وأطقم هاون، بينها مدفعان عيار 122 ملم، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "إيه إن/تي بي كيو-36".
وبحسب زيبينسكي، شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية استهدفت نقاط انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 32 في منطقة تيمكوفكا، كما هاجمت مروحيات من طراز "كا-52" و"مي-28" الروسية تجمعا للقوات الأوكرانية في منطقتي إيفانوفكا وسينكوفكا.