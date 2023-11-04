https://sputnikarabic.ae/20231104/الشمس-تطلق-البلازما-على-الأرض-في-عيد-الهالوين-فيديو-1082796946.html

الشمس تطلق البلازما على الأرض في عيد "الهالوين"... فيديو

الشمس تطلق البلازما على الأرض في عيد "الهالوين"... فيديو

أطلقت الشمس البلازما على الأرض في عيد "الهالوين"، وتم التقاط لحظة الإطلاق القوي بالكاميرا في المرصد الوطني للطاقة الشمسية في كولورادو الأمريكية. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

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مجتمع

علوم

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بعد الانفجار، تشكل "وادي ناري" ضخم على سطح الشمس لبعض الوقت، وهو أطول بسبع مرات من الأرض، حسبما ذكر موقع "Live Science".يسمي العلماء مثل هذا المسار "بروزًا شمسيًا". وأضاف الموقع أنه بعد أن نمت حلقة النار في نصف الكرة الجنوبي للشمس وأصبحت غير مستقرة، تمزقت وألقيت في الفضاء "مثل انفجار شريط مطاطي".ويؤكد الموقع أن أعمدة البلازما بهذا الحجم قادرة على التسبب في عواصف مغناطيسية أرضية وشفق ساطع على كوكبنا.

https://sputnikarabic.ae/20231009/عاصفة-شمسية-هائلة-حدثت-قبل-14-ألف-عام-تلتهم-كارينغتون--1081817870.html

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