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https://sputnikarabic.ae/20231104/العراق-يقوم-لأول-مرة-بتدوير-النفايات-ومعالجتها-لتوليد-الكهرباء-1082811361.html
العراق يقوم لأول مرة بتدوير النفايات ومعالجتها لتوليد الكهرباء
العراق يقوم لأول مرة بتدوير النفايات ومعالجتها لتوليد الكهرباء
أعلن رئيس هيئة الاستثمار الوطنية العراقية، حيدر مكية، اليوم السبت، عن استقبال العديد من الطلبات لتنفيذ المشروع الأول ‏من نوعه في البلاد، لتدوير ومعالجة... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T14:46+0000
2023-11-04T14:48+0000
العراق
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وأشار مكية إلى أنه تمت ملاحظة تقنيات متعددة ومختلفة لتنفيذ المشروع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد أن "مشروع معالجة النفايات من مشاريع الطاقات المتجددة سيجنّب العراق الانبعاثات الغازية والكربونية الناتجة عن حرق النفايات، وبالتالي يمكن معالجة النفايات بشكل علمي مدروس".وتابع مشددا أنه "يجب أن يكون اختيار مواصفات المشروع دقيقا للغاية، من أجل ضمان تنفيذه على أرض الواقع".ولفت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية العراقية، حيدر مكية، إلى أنه "تم استدعاء المتخصصين من عدة وزارات لدراسة مشروع معالجة النفايات، وتم الخروج بورقة عمل مثالية للمعايير، لإبداء الرغبة والتقديم إلى الفرصة الاستثمارية".وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، قد أكد العام الماضي، أن "الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات، إذ تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبو غريب والآخر في منطقة النهروان".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

العراق يقوم لأول مرة بتدوير النفايات ومعالجتها لتوليد الكهرباء

14:46 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 14:48 GMT 04.11.2023)
© Sputnik . siba ghadbanمكب نفايات
مكب نفايات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
مكب نفايات
© Sputnik . siba ghadban
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أعلن رئيس هيئة الاستثمار الوطنية العراقية، حيدر مكية، اليوم السبت، عن استقبال العديد من الطلبات لتنفيذ المشروع الأول ‏من نوعه في البلاد، لتدوير ومعالجة النفايات من توليد الطاقة الكهربائية.‏
وأشار مكية إلى أنه تمت ملاحظة تقنيات متعددة ومختلفة لتنفيذ المشروع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد أن "مشروع معالجة النفايات من مشاريع الطاقات المتجددة سيجنّب العراق الانبعاثات الغازية والكربونية الناتجة عن حرق النفايات، وبالتالي يمكن معالجة النفايات بشكل علمي مدروس".
وتابع مشددا أنه "يجب أن يكون اختيار مواصفات المشروع دقيقا للغاية، من أجل ضمان تنفيذه على أرض الواقع".
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ولفت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية العراقية، حيدر مكية، إلى أنه "تم استدعاء المتخصصين من عدة وزارات لدراسة مشروع معالجة النفايات، وتم الخروج بورقة عمل مثالية للمعايير، لإبداء الرغبة والتقديم إلى الفرصة الاستثمارية".
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، قد أكد العام الماضي، أن "الوزارة لديها مشاريع أخرى تعتزم العمل عليها بالتعاون مع أمانة بغداد والحكومات المحلية، ومنها محطات تدوير النفايات، إذ تم اختيار موقعين أحدهما في منطقة أبو غريب والآخر في منطقة النهروان".
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