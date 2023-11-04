https://sputnikarabic.ae/20231104/القسام-تعلن-تدمير-وإعطاب-24-آلية-عسكرية-إسرائيلية-بمضادات-الدروع-فيديو-1082816518.html

"القسام" تعلن تدمير وإعطاب 24 آلية عسكرية إسرائيلية بمضادات الدروع... فيديو

"القسام" تعلن تدمير وإعطاب 24 آلية عسكرية إسرائيلية بمضادات الدروع... فيديو

أعلن المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، اليوم السبت، تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية بواسطة مضادات الدروع. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T18:10+0000

2023-11-04T18:10+0000

2023-11-04T18:10+0000

طوفان الأقصى

اسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102202/64/1022026445_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_91d0843322686732d24b8f98678e8d3f.jpg

وأوضح أبو عبيدة: "تمكن مجاهدونا، في آخر 48 ساعة، بمضادات الدروع وخاصة قذائف الياسين 105، من تدمير 24 آلية عسكرية، كليا أو جزئيا، بين دبابة وناقلة جند وجرافة وعبوات العمل الفدائي من المسافة صفر".وأضاف أبو عبيدة: "تمكن مجاهدونا من الاقتراب من آليات من مقتربات خاصة من تحت الأرض وفوقها ومباغتة القوات الإسرائيلية المتوغلة أو المتمركزة". وأشار أبو عبيدة إلى أسلحة جديدة تم إدخالها، قائلا: "أدخلنا خلال اليومين الماضيين إلى المواجهة قذائف الياسين المضادة للتحصينات "تي بي جي" محلية الصنع التي حققت إصابات للقوات الإسرائيلية المتمترسة في الأبنية الإسمنتية".وأكد المتحدث العسكري أنه "برغم التوغل الإسرائيلي في كافة المحاور لا تزال قواتنا قادرة على الالتفاف خلف القوات الغازية والالتحام من النقطة صفر". أعلن "أبو عبيدة"، يوم أمس الجمعة، أنه تم تدمير كتيبة دبابات إسرائيلية و"أكثر" خلال الساعات الـ 48 الأخيرة في قطاع غزة، معتبرًا أن ناقلة الجنود "النمر" سقطت في أول اختبار أمام قذائف الحركة.وقال أبو عبيدة: "بعد 27 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، وبالرغم من الحرب التي شنها العدو الصهيوني البغيض مدعوما بقوى الظلم والطغيان، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية على شعبنا وأهلنا، يواصل مجاهدونا في محاور التوغل البري الصهيوني في شمال غربي مدينة غزة وجنوب مدينة غزة وفي بيت حانون، التصدي لقوات الاحتلال وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليات العدو وجنوده في عشرات محاور الاشتباك، على طول محاور المناورات البرية الصهيونية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, اسرائيل, العالم العربي