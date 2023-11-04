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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/القوات-الروسية-تدمر-مدفعين-أمريكيي-الصنع-على-محور-كراسني-ليمان-1082804639.html
القوات الروسية تدمر مدفعين أمريكيي الصنع على محور كراسني ليمان
القوات الروسية تدمر مدفعين أمريكيي الصنع على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر مدفعين أمريكيي الصنع من طراز "إم777" على محور كراسني ليمان. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T11:40+0000
2023-11-04T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه كراسني ليمان صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة القوات "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق نوفوسيلوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت أنه تم ضرب أفراد العدو في منطقة غابات سيريبريانسكي. وبلغت خسائر العدو خلال الـ24 ساعة الماضية ما يصل إلى 100 عسكري ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات. بالإضافة إلى ذلك، تضرر نظامان مدفعيان أمريكيان الصنع من طراز إم777 وقافتان لهب من طراز غراد.وفي اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة القوات "الغرب"، خلال العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خمس هجمات للواء المشاة الآلي رقم 54 واللواء الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وشمال تيمكوفكا بمقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكريين ودبابة وعربتي مشاة قتالية وثلاث سيارات. وتم إصابة ما يلي: نظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى منصتي مدفعية ذاتية الحركة من طراز غفوزديكا.وفي اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 42 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في دونيتسك.وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 140 عسكريًا ودبابة ليوبارد ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات. وتم إصابة ما يلي: راجمة أوراغان، ومدفعي هاوتزر من طراز مستا-بي، ومنصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، وراجمتين غراد، ومدافع هاوتزر من طراز دي- 30، بالإضافة إلى مدفع مضاد للبطارية "AN/TPQ" أمريكي الصنع.وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، هجومًا شنه لواء الدفاع الإقليمي 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية مارفوبول بمقاطعة زابوروجيه وفي منطقة قرية أوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألحقت النيران أضرارًا بتجمعات القوة البشرية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وعلى مدار 24 ساعة، تم القضاء على أكثر من 55 عسكريًا وعربتي مشاة قتالية وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز دي-20.
https://sputnikarabic.ae/20231104/القوات-الروسية-تسقط-43-هدفا-جويا-وتحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين--عاجل-1082804074.html
https://sputnikarabic.ae/20231104/خبيرة-عسكرية-ألمانية-الجيش-الأوكراني-لن-يتمكن-من-تحقيق-خطته-1082801171.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدفعين أمريكيي الصنع على محور كراسني ليمان

11:40 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 04.11.2023)
© AP Photo / Sgt. Paul Saleمدفع هاوتزر أمريكي إم 777
مدفع هاوتزر أمريكي إم 777 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Sgt. Paul Sale
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر مدفعين أمريكيي الصنع من طراز "إم777" على محور كراسني ليمان.
وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه كراسني ليمان صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة القوات "المركز" وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق نوفوسيلوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت أنه تم ضرب أفراد العدو في منطقة غابات سيريبريانسكي. وبلغت خسائر العدو خلال الـ24 ساعة الماضية ما يصل إلى 100 عسكري ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات. بالإضافة إلى ذلك، تضرر نظامان مدفعيان أمريكيان الصنع من طراز إم777 وقافتان لهب من طراز غراد.
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وفي اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من مجموعة القوات "الغرب"، خلال العمليات النشطة بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خمس هجمات للواء المشاة الآلي رقم 54 واللواء الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وشمال تيمكوفكا بمقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 210 عسكريين ودبابة وعربتي مشاة قتالية وثلاث سيارات. وتم إصابة ما يلي: نظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى منصتي مدفعية ذاتية الحركة من طراز غفوزديكا.
وفي اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 42 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في دونيتسك.
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وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 140 عسكريًا ودبابة ليوبارد ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات. وتم إصابة ما يلي: راجمة أوراغان، ومدفعي هاوتزر من طراز مستا-بي، ومنصتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، وراجمتين غراد، ومدافع هاوتزر من طراز دي- 30، بالإضافة إلى مدفع مضاد للبطارية "AN/TPQ" أمريكي الصنع.
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "فوستوك"، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، هجومًا شنه لواء الدفاع الإقليمي 102 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية مارفوبول بمقاطعة زابوروجيه وفي منطقة قرية أوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألحقت النيران أضرارًا بتجمعات القوة البشرية التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وعلى مدار 24 ساعة، تم القضاء على أكثر من 55 عسكريًا وعربتي مشاة قتالية وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر من طراز دي-20.
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