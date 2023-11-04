https://sputnikarabic.ae/20231104/القوات-الروسية-تسقط-43-هدفا-جويا-وتحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين--عاجل-1082804074.html
القوات الروسية تسقط 43 هدفا جويا وتحيد مئات الجنود الأوكرانيين- عاجل
القوات الروسية تسقط 43 هدفا جويا وتحيد مئات الجنود الأوكرانيين- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت معدات للعدو وترسانة أسلحة الصواريخ وذخيرة وقضت على جنود أوكرانيين في 118 مقاطعة. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T11:30+0000
2023-11-04T11:30+0000
2023-11-04T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/04/1082795844_0:43:1635:963_1920x0_80_0_0_c90bcda253a9799d14e1cd9af553e881.jpg
وأوضحت الدفاع أن القوات الروسية صدت خمس هجمات بضربات جوية ونيران مدفعية من المجموعات الهجومية للألوية الآلية 33 و65 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة وركينو في زابوروجيه.في اتجاه خيرسون، صدت وحدات من القوات الروسية هجوما أوكرانيا، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 60 جنديا قتلوا وجرحوا، وست سيارات ، فضلا عن مدفع هاوتزر مستا-بي.كما قصفت مركز القيادة والمراقبة لوحدة اللواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة كوبيانسك، واعترض الدفاع الجوي تسعة صواريخ هيمارس وتم تحييد 210 جنود على مدار اليوم.وأكّدت الدفاع على إسقاط 43 طائرة بدون طيار أوكرانية وتحييد 140 جنديا في تافولجانكا وخاركوف وفيرخنيكامينكا وجمهورية لوغانسك الشعبية وكيريلوفكا ويالينسكوي وجمهورية دونيتسك الشعبية وسلادكا بالكا في زابوروجيه.وأشارت الدفاع إلى مجموع الخسائر، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، إذ تم تدمير 525 طائرة و254 طائرة هليكوبتر و8629 طائرة بدون طيار و441 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و13175 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1182 قاذفة صواريخ متعددة و6980 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 14965 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231104/القوات-الروسية-تدمر-مدفعين-أمريكيي-الصنع-على-محور-كراسني-ليمان-1082804639.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/04/1082795844_0:0:1391:1043_1920x0_80_0_0_8d78a11b4497c273fee3f51d8edc7c55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تسقط 43 هدفا جويا وتحيد مئات الجنود الأوكرانيين- عاجل
11:30 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 04.11.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت معدات للعدو وترسانة أسلحة الصواريخ وذخيرة وقضت على جنود أوكرانيين في 118 مقاطعة.
وأوضحت الدفاع أن القوات الروسية صدت خمس هجمات بضربات جوية ونيران مدفعية من المجموعات الهجومية للألوية الآلية 33 و65 و118 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة وركينو في زابوروجيه.
ودمرت وحدة من لواء الهجوم 82 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ، وتم تحييد 30 جنديا وست مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات، كما أصيب نظام مدفعية إم 777 الأمريكي الصنع.
في اتجاه خيرسون، صدت وحدات من القوات الروسية هجوما أوكرانيا، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 60 جنديا قتلوا وجرحوا، وست سيارات ، فضلا عن مدفع هاوتزر مستا-بي.
كما قصفت مركز القيادة والمراقبة لوحدة اللواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة كوبيانسك، واعترض الدفاع الجوي تسعة صواريخ هيمارس وتم تحييد 210 جنود على مدار اليوم.
وأكّدت الدفاع على إسقاط 43 طائرة
بدون طيار أوكرانية وتحييد 140 جنديا في تافولجانكا وخاركوف وفيرخنيكامينكا وجمهورية لوغانسك الشعبية وكيريلوفكا ويالينسكوي وجمهورية دونيتسك الشعبية وسلادكا بالكا في زابوروجيه.
وأشارت الدفاع إلى مجموع الخسائر، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، إذ تم تدمير 525 طائرة و254 طائرة هليكوبتر و8629 طائرة بدون طيار و441 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و13175 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1182 قاذفة صواريخ متعددة و6980 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 14965 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.