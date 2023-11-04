https://sputnikarabic.ae/20231104/بكين-تعرب-لواشنطن-عن-مخاوف-جدية-من-زيادة-انتشارها-العسكري-الإقليمي-في-بحر-الصين-الجنوبي-1082801349.html
بكين تعرب لواشنطن عن "مخاوف جدية" من زيادة انتشارها العسكري الإقليمي في بحر الصين الجنوبي
بكين تعرب لواشنطن عن "مخاوف جدية" من زيادة انتشارها العسكري الإقليمي في بحر الصين الجنوبي
اتهمت الصين أمريكا بتشجيع الاستفزازات التي تقوم بها دول أخرى في بحر الصين الجنوبي، وذلك في أول جلسة مشاورت بين الجانبين حول الشؤون البحرية. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T10:05+0000
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وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، اليوم السبت، إن المسؤولين الصينيين أعربوا لنظرائهم الأمريكيين في الاجتماع، عن "مخاوف جدية" بشأن جوانب أخرى من سلوك الولايات المتحدة، بما في ذلك زيادة الانتشار العسكري الإقليمي و"الاستطلاع الوثيق" المتكرر ضد بكين، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.كما عبّر الجانب الصيني خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الجمعة، في العاصمة الصينية بكين، عن قلقه من تشجيع أمريكا للتعدي والاستفزاز في قضية بحر الصين الجنوبي.وأضافت الخارجية الصينية في بيانها، أن البلدين "تبادلا وجهات النظر حول موضوعات تشمل الأمن البحري، والاقتصاد، والبيئة، بطريقة بناءة، ودعا كلاهما إلى تحسين الاتصالات وإدارة الوضع البحري، لمنع سوء الفهم وسوء التقدير".ودعت الصين أمريكا إلى احترام سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية، والتوقف عن التدخل في الخلافات البحرية الإقليمية، ولعب دور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار، بحسب البيان.وتأتي أول جلسة مشاورات بين الصين وأمريكا حول الشؤون البحرية، بينما يستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، للقاء خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، المنعقدة خلال الشهر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231103/الصين-وأمريكا-تعقدان-الجولة-الأولى-من-المشاورات-حول-الشؤون-البحرية-1082783941.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بكين تعرب لواشنطن عن "مخاوف جدية" من زيادة انتشارها العسكري الإقليمي في بحر الصين الجنوبي
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اتهمت الصين أمريكا بتشجيع الاستفزازات التي تقوم بها دول أخرى في بحر الصين الجنوبي، وذلك في أول جلسة مشاورت بين الجانبين حول الشؤون البحرية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، اليوم السبت، إن المسؤولين الصينيين أعربوا لنظرائهم الأمريكيين في الاجتماع، عن "مخاوف جدية" بشأن جوانب أخرى من سلوك الولايات المتحدة، بما في ذلك زيادة الانتشار العسكري الإقليمي و"الاستطلاع الوثيق" المتكرر ضد بكين، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
كما عبّر الجانب الصيني خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الجمعة، في العاصمة الصينية بكين، عن قلقه من تشجيع أمريكا للتعدي والاستفزاز في قضية بحر الصين الجنوبي.
وأضافت الخارجية الصينية في بيانها، أن البلدين "تبادلا وجهات النظر حول موضوعات تشمل الأمن البحري، والاقتصاد، والبيئة، بطريقة بناءة، ودعا كلاهما إلى تحسين الاتصالات وإدارة الوضع البحري، لمنع سوء الفهم وسوء التقدير".
ودعت الصين أمريكا إلى احترام سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية، والتوقف عن التدخل في الخلافات البحرية الإقليمية، ولعب دور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار، بحسب البيان.
وتأتي أول جلسة مشاورات بين الصين وأمريكا حول الشؤون البحرية، بينما يستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، للقاء خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، المنعقدة خلال الشهر الجاري.