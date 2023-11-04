https://sputnikarabic.ae/20231104/بلينكن-يلتقي-الرئيس-الفلسطيني-في-رام-الله-غدا-1082818989.html
بلينكن يلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله غدا
بلينكن يلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله غدا
يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى رام الله، غدا الأحد، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T20:51+0000
2023-11-04T20:51+0000
2023-11-04T20:51+0000
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رام الله - سبوتنيك. ذكر ذلك مصدر في الرئاسة الفلسطينية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت.يذكر أن زيارة بلينكن ستكون الثانية، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية لإيقاف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية، والتي ردت عليها إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية"، التي شملت قصفا جويا عنيفا ومستمرا أدى إلى مقتل ما يقرب من 10 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 26 ألفا آخرين، في قطاع غزة، الذي أصبح سكانها يتعرضون لكارثة إنسانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
بلينكن يلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله غدا
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يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى رام الله، غدا الأحد، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.