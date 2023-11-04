https://sputnikarabic.ae/20231104/تسريب-إسرائيلي-يستهدف-أمن-زيلينسكي-بشأن-زيارة-مرتقبة-1082818464.html

تسريب إسرائيلي يستهدف "أمن" زيلينسكي بشأن زيارة مرتقبة

تسريب إسرائيلي يستهدف "أمن" زيلينسكي بشأن زيارة مرتقبة

أفاد مسؤول في الحكومة الأوكرانية، اليوم السبت، بخطورة تسريب معلومات حول زيارة محتملة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى إسرائيل، على أمنه الشخصي. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T20:10+0000

2023-11-04T20:10+0000

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اسرائيل

أخبار أوكرانيا

زيلينسكي

العالم العربي

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وسربت "القناة 12" الإسرائيلية، في خبر قالت فيه إنه من المتوقع أن يزور زيلنسكي، إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في غزة.وأوضح المسؤول الأوكراني أن "تسريب معلومات عن زيارة محتملة للرئيس يضر بالعلاقات بين البلدين ويضر بالثقة بين أصحاب القرار، إذ أن الدولتين في حالة حرب، والوضع أكثر صعوبة في أوكرانيا، لذا فإن القضايا الأمنية مهمة ويجب أن تكون قبل كل شيء، وهذا التسريب يضر بأمن الرئيس وموظفيه".ورفضت الحكومة الإسرائيلية طلبا للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بزيارتها للتعبير عن تضامنه معها في حربها على قطاع غزة.وأعرب زيلينسكي في وقت سابق، عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلاده.وأشار الى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها "معلومات" في هذا الشأن، مضيفا أن "الأزمة الراهنة تظهر أن روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كل أنحاء العالم".وصرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيفقد السلطة نتيجة لتطهير أوكرانيا من النازية من قِبل روسيا.وقال ريتر: "ستنتهي حكومة زيلينسكي بعد تطهير أوكرانيا من النازية، إن عملية تجريد الجيش الأوكراني من السلاح جارية بالفعل".

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