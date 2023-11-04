عربي
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1082793132.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T04:40+0000
2023-11-04T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082441943_0:75:2984:1754_1920x0_80_0_0_961b706749a437ac7a827e9331fc5291.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/19/1082441943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c09624169d47eee5a8015ce70758ed0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
تفجير ذخيرة ألقيت بواسطة طائرة بدون طيار في مدرسة أخمات للاستطلاع الجوي، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:40 GMT 04.11.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
04:40 GMT 04.11.2023
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 125 عسكريا أوكرانيا خلال هجوم على محور كوبيانسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، أن القوات الروسية شنت هجوما على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، قضت خلاله على ما يصل إلى 125 عسكريًا أوكرانيًا.
04:39 GMT 04.11.2023
إعلام: الدول الغربية تناقش مع أوكرانيا ما يتعين أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام مع روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين، بأن الولايات المتحدة ودول أوروبية تناقش مع أوكرانيا ما ينبغي أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي على المستشفيات والمدارس واستنكار عالمي.. صور وفيديوأمس, 22:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. طائرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن الرهائن.. صور وفيديوأمس, 12:45 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала