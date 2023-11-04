تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، أن القوات الروسية شنت هجوما على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، قضت خلاله على ما يصل إلى 125 عسكريًا أوكرانيًا.
04:39 GMT 04.11.2023
إعلام: الدول الغربية تناقش مع أوكرانيا ما يتعين أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام مع روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين، بأن الولايات المتحدة ودول أوروبية تناقش مع أوكرانيا ما ينبغي أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.