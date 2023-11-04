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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231104/جندي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-ضخما-ويدمر-رتلا-من-الدبابات-ويحصد-لقب-بطل-روسيا-فيديو--1082795486.html
جندي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويدمر رتلا من الدبابات ويحصد لقب "بطل روسيا"... فيديو
جندي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويدمر رتلا من الدبابات ويحصد لقب "بطل روسيا"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر المعركة التي خاضها الرقيب يوري شيرباكوف، الذي استطاع فيها إيقاف تقدم رتل من مدرعات الجيش الأوكراني وتدمير العديد منها... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T07:07+0000
2023-11-04T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تظهر اللقطات قيادم عدة وحدات معززة بالدبابات والمدرعات تابعة للجيش الأوكراني، بمحاولة التقدم والتحرك على طول حزام الغابات، في منطقة العملية العسكرية، حيث استطاع الرقيب يوري شيرباكوف تدميرها بشكل منهجي.وقال الرقيب الروسي متحدثا عن إنجازه: "رصدت هجوما يتم من المحور اليميني، لقد رأيت ذلك بنفسي، اكتشفت الهجوم، فتحت النار".وقام الرقيب خلال فترة تواجده وقيادته أحد أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، بتدمير 9 دبابات و4 ناقلات جند مدرعة و12 مركبة قتال مشاة و4 شاحنات محملة بالذخيرة.بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الدفاع الروسية، دمر البطل الروسي فصيلتان وحيّد أكثر من 100 مقاتل أوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20231104/مستا-إس-تدمر-مواقع-المدفعية-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-فيديو-1082795058.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

جندي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويدمر رتلا من الدبابات ويحصد لقب "بطل روسيا"... فيديو

07:07 GMT 04.11.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 04.11.2023)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationجندي أوكراني يهرب من مدرعته المحترقة بعد استهدافها بقذيفة روسية
جندي أوكراني يهرب من مدرعته المحترقة بعد استهدافها بقذيفة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر المعركة التي خاضها الرقيب يوري شيرباكوف، الذي استطاع فيها إيقاف تقدم رتل من مدرعات الجيش الأوكراني وتدمير العديد منها بضربات مباشرة وإحباط هجومها، ليحصل بعد ذلك على لقب "بطل روسيا".
تظهر اللقطات قيادم عدة وحدات معززة بالدبابات والمدرعات تابعة للجيش الأوكراني، بمحاولة التقدم والتحرك على طول حزام الغابات، في منطقة العملية العسكرية، حيث استطاع الرقيب يوري شيرباكوف تدميرها بشكل منهجي.
وقال الرقيب الروسي متحدثا عن إنجازه: "رصدت هجوما يتم من المحور اليميني، لقد رأيت ذلك بنفسي، اكتشفت الهجوم، فتحت النار".
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"مستا-إس" تدمر مواقع المدفعية الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك... فيديو
06:40 GMT

وتابع البطل الروسي: "تابعت إطلاق النيران إلى النهاية، (استهدفت) كل شيء، لقد تم إحباط الهجوم تماما وتوقفه".

وتابع أحد رجال الرصد الذي صور المعركة عن طريق طائرة دون طيار وساعد الرقيب على تصحيح الضربات، حيث قال له عند توجيه ضربة أخيرة أحبطت الهجوم: "هذه ضربة (مباشرة)، هذا ليس يوري، ولكن زيوس! (في إشارة إلى دقة الضربات وقوتها)".

وقام الرقيب خلال فترة تواجده وقيادته أحد أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، بتدمير 9 دبابات و4 ناقلات جند مدرعة و12 مركبة قتال مشاة و4 شاحنات محملة بالذخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الدفاع الروسية، دمر البطل الروسي فصيلتان وحيّد أكثر من 100 مقاتل أوكراني.
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