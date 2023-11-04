https://sputnikarabic.ae/20231104/حكم-يعلن-نتيجة-مباراة-بعد-11-دقيقة-فقط-في-حادثة-غريبة-فيديو-1082802096.html
حكم يعلن نتيجة مباراة بعد 11 دقيقة فقط في حادثة غريبة... فيديو
حكم يعلن نتيجة مباراة بعد 11 دقيقة فقط في حادثة غريبة... فيديو
قرر حكم مباراة "الشرطة" و"الميناء"، يوم أمس الجمعة، فوز نادي الشرطة العراقي على مستضيفه "الميناء"، بسبب النقص العددي لأصحاب الأرض، وذلك ضمن منافسات الدوري... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T10:18+0000
2023-11-04T10:18+0000
2023-11-04T10:18+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياضة
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ودخل نادي الميناء العراقي أرض المباراة بسبعة لاعبين فقط، بدلا من 11 لاعب (وهو العدد القانوني)، وذلك إثر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمانه من الاستفادة من اللاعبين الجدد سواء المحليين أو المحترفين، بسبب عدم تسديد النادي مستحقات المحترفين في الموسم الماضي.وبعد انقضاء 11 دقيقة على بداية المباراة، تعرض أحد لاعبي الميناء للإصابة، وتم إخراجه من الملعب لتلقي العلاج، وبهذه الحالة بقي فقط 6 لاعبين في الفريق، وهذا العدد يتنافى مع قوانين اللعبة، ليقرر الحكم بعدها إنهاء المباراة واعتبار الشرطة فائزا بنتيجة 3-0.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
حكم يعلن نتيجة مباراة بعد 11 دقيقة فقط في حادثة غريبة... فيديو
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قرر حكم مباراة "الشرطة" و"الميناء"، يوم أمس الجمعة، فوز نادي الشرطة العراقي على مستضيفه "الميناء"، بسبب النقص العددي لأصحاب الأرض، وذلك ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم.
ودخل نادي الميناء العراقي أرض المباراة بسبعة لاعبين فقط، بدلا من 11 لاعب (وهو العدد القانوني)، وذلك إثر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمانه من الاستفادة من اللاعبين الجدد سواء المحليين أو المحترفين، بسبب عدم تسديد النادي مستحقات المحترفين في الموسم الماضي.
وبعد انقضاء 11 دقيقة على بداية المباراة، تعرض أحد لاعبي الميناء للإصابة، وتم إخراجه من الملعب لتلقي العلاج، وبهذه الحالة بقي فقط 6 لاعبين في الفريق، وهذا العدد يتنافى مع قوانين اللعبة، ليقرر الحكم بعدها إنهاء المباراة واعتبار الشرطة فائزا بنتيجة 3-0.