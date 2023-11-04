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https://sputnikarabic.ae/20231104/خبيرة-عسكرية-ألمانية-الجيش-الأوكراني-لن-يتمكن-من-تحقيق-خطته-1082801171.html
خبيرة عسكرية ألمانية: الجيش الأوكراني لن يتمكن من تحقيق خطته
خبيرة عسكرية ألمانية: الجيش الأوكراني لن يتمكن من تحقيق خطته
قالت الخبيرة العسكرية كلوديا مايور لقناة ZDF الألمانية، إن الجيش الأوكراني لن يتمكن من إعادة الأراضي المفقودة. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
أخبار أوكرانيا
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وأشارت إلى أن "الجواب عن السؤال (حول عودة الأراضي) هو لا. في الوقت الحالي، لا أرى مثل هذا الاحتمال".كما أعربت عن شكوكها في أن أوكرانيا ستتمكن من تحقيق أي نتيجة أو تقدم مع المستوى الحالي من التمويل والمساعدة العسكرية.في وقت سابق، اعترف الجنرال زالوجني، في مقال لمجلة إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي"، فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-أمريكي-واشنطن-أرسلت-سرا-أقوى-مدرعاتها-إلى-أوكرانيا---1082797912.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

خبيرة عسكرية ألمانية: الجيش الأوكراني لن يتمكن من تحقيق خطته

10:00 GMT 04.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قالت الخبيرة العسكرية كلوديا مايور لقناة ZDF الألمانية، إن الجيش الأوكراني لن يتمكن من إعادة الأراضي المفقودة.
وأشارت إلى أن "الجواب عن السؤال (حول عودة الأراضي) هو لا. في الوقت الحالي، لا أرى مثل هذا الاحتمال".
مدرعة أسولت بريتشر الأمريكية والتي أرسلتها سراإلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
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08:15 GMT
كما أعربت عن شكوكها في أن أوكرانيا ستتمكن من تحقيق أي نتيجة أو تقدم مع المستوى الحالي من التمويل والمساعدة العسكرية.
في وقت سابق، اعترف الجنرال زالوجني، في مقال لمجلة إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي"، فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو06:41 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
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