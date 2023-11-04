https://sputnikarabic.ae/20231104/خبيرة-عسكرية-ألمانية-الجيش-الأوكراني-لن-يتمكن-من-تحقيق-خطته-1082801171.html
خبيرة عسكرية ألمانية: الجيش الأوكراني لن يتمكن من تحقيق خطته
خبيرة عسكرية ألمانية: الجيش الأوكراني لن يتمكن من تحقيق خطته
قالت الخبيرة العسكرية كلوديا مايور لقناة ZDF الألمانية، إن الجيش الأوكراني لن يتمكن من إعادة الأراضي المفقودة. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T10:00+0000
2023-11-04T10:00+0000
2023-11-04T10:00+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأشارت إلى أن "الجواب عن السؤال (حول عودة الأراضي) هو لا. في الوقت الحالي، لا أرى مثل هذا الاحتمال".كما أعربت عن شكوكها في أن أوكرانيا ستتمكن من تحقيق أي نتيجة أو تقدم مع المستوى الحالي من التمويل والمساعدة العسكرية.في وقت سابق، اعترف الجنرال زالوجني، في مقال لمجلة إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي"، فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-أمريكي-واشنطن-أرسلت-سرا-أقوى-مدرعاتها-إلى-أوكرانيا---1082797912.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
خبيرة عسكرية ألمانية: الجيش الأوكراني لن يتمكن من تحقيق خطته
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قالت الخبيرة العسكرية كلوديا مايور لقناة ZDF الألمانية، إن الجيش الأوكراني لن يتمكن من إعادة الأراضي المفقودة.
وأشارت إلى أن "الجواب عن السؤال (حول عودة الأراضي) هو لا. في الوقت الحالي، لا أرى مثل هذا الاحتمال".
كما أعربت
عن شكوكها في أن أوكرانيا ستتمكن من تحقيق أي نتيجة أو تقدم مع المستوى الحالي من التمويل والمساعدة العسكرية.
في وقت سابق، اعترف الجنرال زالوجني، في مقال لمجلة إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي"، فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.