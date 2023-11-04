عربي
القوات الروسية تسقط 43 هدفا جويا وتحيد مئات الجنود الأوكرانيين- عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231104/دراسة-الأمراض-المنقولة-من-الحيوانات-تقتل-12-ضعف-عدد-الأشخاص-بحلول-2050-1082804380.html
دراسة: الأمراض المنقولة من الحيوانات تقتل 12 ضعف عدد الأشخاص بحلول ‌‏2050‏
دراسة: الأمراض المنقولة من الحيوانات تقتل 12 ضعف عدد الأشخاص بحلول ‌‏2050‏
أصدرت دراسة جديدة تحذيرا خطيرا، من أن 4 أنواع من الأمراض الفتاكة التي تنتقل من الحيوانات إلى ‏البشر، يمكن أن تسبب وفيات أكثر بـ12 مرة في عام 2050 مما فعلته في... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T11:41+0000
2023-11-04T11:41+0000
مجتمع
منوعات
علوم
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101404/78/1014047893_0:38:3511:2012_1920x0_80_0_0_10914a50ebba921a24967192ae502dd1.jpg
ولاحظ العلماء في شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "جينكو بيووركس"، التي أجرت الدراسة، أن عدد حالات العدوى الحيوانية المنشأ (الأمراض التي يمكن أن تنتقل من مختلف أنواع الحيوانات إلى البشر) يتزايد بمعدل هائل، ووجدت دراستهم أنه على مدى السنوات الـ60 الماضية، أصبحت الأوبئة الحيوانية المنشأ أكبر حجما وأكثر تواترا.وأبرز فريق الدراسة المنشورة في مجلة "بي إم جي غلوبال هيلث" العلمية، أنه من بين الأمراض الحيوانية المنشأ المختلفة، هناك 4 أمراض تتزايد بوتيرة مثيرة للقلق بين البشر، وهي الفيروسات الخيطية (مثل "إيبولا" و"ماربورغ")، وفيروس "السارس التاجي 1"، وفيروس "نيباه"، و"فيروس ماتشوبو".ومن خلال تحليلهم أكثر من 3150 حالة تفشي ووباء من عام 1963 إلى عام 2019، قام العلماء بفحص الاتجاهات في عدد حالات تفشي المرض والوفيات الناتجة عن هذه الفيروسات، وحددوا 75 حالة عدوى حيوانية المنشأ في 24 دولة، تسببت في إجمالي 17232 حالة وفاة خلال فترة الدراسة.كما عثروا أن الفيروسات الخيطية كانت مسؤولة عن أكثر من 15700 حالة وفاة في 40 حالة تفشي، معظمها في أفريقيا.وقالت الدراسة محذرة إنه "إذا استمرت معدلات الزيادة السنوية هذه، فإننا نتوقع أن تسبب مسببات الأمراض التي تم تحليلها، 4 أضعاف عدد حالات العدوى الحيوانية المنشأ، و12 ضعف عدد الوفيات الناجمة عنها، في عام 2050 مقارنة بعام 2020".وناشدت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة خطر كبير ومتزايد على الصحة العالمية، وذلك وفقا للاتجاهات التاريخية التي رصدتها خلال الـ60 عاما الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الصحة-المصرية-تكشف-عن-جهودها-الراهنة-لمواجهة-فيروس-ماربورغ-1075438065.html
https://sputnikarabic.ae/20230205/المركز-الوطني-لمكافحة-الأمراض-في-ليبيا-يحذر-من-انتشار-إيبولا-خطورته-تفوق-كورونا-1073128144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101404/78/1014047893_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_42ad0778b0985268311a76408e011bdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, الأخبار, العالم
منوعات, علوم, الأخبار, العالم

دراسة: الأمراض المنقولة من الحيوانات تقتل 12 ضعف عدد الأشخاص بحلول ‌‏2050‏

11:41 GMT 04.11.2023
© Fotolia / nanomanproفيروس إيبولا
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
فيروس إيبولا
© Fotolia / nanomanpro
تابعنا عبرTelegramNabd
أصدرت دراسة جديدة تحذيرا خطيرا، من أن 4 أنواع من الأمراض الفتاكة التي تنتقل من الحيوانات إلى ‏البشر، يمكن أن تسبب وفيات أكثر بـ12 مرة في عام 2050 مما فعلته في عام 2020 الماضي.‏
ولاحظ العلماء في شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "جينكو بيووركس"، التي أجرت الدراسة، أن عدد حالات العدوى الحيوانية المنشأ (الأمراض التي يمكن أن تنتقل من مختلف أنواع الحيوانات إلى البشر) يتزايد بمعدل هائل، ووجدت دراستهم أنه على مدى السنوات الـ60 الماضية، أصبحت الأوبئة الحيوانية المنشأ أكبر حجما وأكثر تواترا.
وأبرز فريق الدراسة المنشورة في مجلة "بي إم جي غلوبال هيلث" العلمية، أنه من بين الأمراض الحيوانية المنشأ المختلفة، هناك 4 أمراض تتزايد بوتيرة مثيرة للقلق بين البشر، وهي الفيروسات الخيطية (مثل "إيبولا" و"ماربورغ")، وفيروس "السارس التاجي 1"، وفيروس "نيباه"، و"فيروس ماتشوبو".
وحذرت شركة "جينكو بيوووركس"، من أن تلك الأوبئة الأربعة تحديدا، قد تحدث بشكل متكرر أكثر في المستقبل، نتيجة التغير المناخي وإزالة الغابات في الوقت الحالي.
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
الصحة المصرية تكشف عن جهودها الراهنة لمواجهة فيروس "ماربورغ"‏
2 أبريل, 13:46 GMT
ومن خلال تحليلهم أكثر من 3150 حالة تفشي ووباء من عام 1963 إلى عام 2019، قام العلماء بفحص الاتجاهات في عدد حالات تفشي المرض والوفيات الناتجة عن هذه الفيروسات، وحددوا 75 حالة عدوى حيوانية المنشأ في 24 دولة، تسببت في إجمالي 17232 حالة وفاة خلال فترة الدراسة.
كما عثروا أن الفيروسات الخيطية كانت مسؤولة عن أكثر من 15700 حالة وفاة في 40 حالة تفشي، معظمها في أفريقيا.
فيروس إيبولا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يحذر من انتشار "إيبولا": خطورته تفوق كورونا
5 فبراير, 13:46 GMT
وكان من الملاحظ في الدراسة، أن العلماء لم يقوموا بتضمين مرض (كوفيد-19) أو فيروس "كورونا" المستجد، الذي تحوم حوله أسطورة شائعة دحضها العلماء، وهي أنه انتشر بين البشر بسبب الخفافيش، وذلك لأنه لم يستوف معاييرهم الصارمة للإدراج.
وقالت الدراسة محذرة إنه "إذا استمرت معدلات الزيادة السنوية هذه، فإننا نتوقع أن تسبب مسببات الأمراض التي تم تحليلها، 4 أضعاف عدد حالات العدوى الحيوانية المنشأ، و12 ضعف عدد الوفيات الناجمة عنها، في عام 2050 مقارنة بعام 2020".
وناشدت الدراسة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة خطر كبير ومتزايد على الصحة العالمية، وذلك وفقا للاتجاهات التاريخية التي رصدتها خلال الـ60 عاما الماضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقصف المستشفيات والمدارس.. صور وفيديو11:53 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала