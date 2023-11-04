https://sputnikarabic.ae/20231104/روسيا-ترصد-وجود-مواد-ضارة-في-البحر-قرب-اليابان-بعد-إطلاق-مياه-محطة-فوكوشيما-النووية-1082798970.html

روسيا ترصد وجود مواد ضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة "فوكوشيما" النووية

روسيا ترصد وجود مواد ضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة "فوكوشيما" النووية

صرح رئيس وكالة الثروة السمكية الروسية إيليا شيستاكوف، اليوم السبت، أن روسيا رصدت وجود تركيزات زائدة من المواد الضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة... 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T08:51+0000

2023-11-04T08:51+0000

2023-11-04T08:51+0000

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وأضاف شيستاكوف أن "روسيا تراقب عن كثب الوضع الحاصل، وأجرينا العديد من الأبحاث في هذا الصدد، وبعد تصريف المياه من "فوكوشيما"، قمنا بسحب المياه وإجراء جميع الاختبارات اللازمة، وتلقينا بالفعل إشارات تفيد بوجود تجاوزات معينة في تركيز المواد الضارة".وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغّلة المحطة، في تصريف بعض من 1.34 مليون طن من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغسطس، على الرغم من الاحتجاجات في الداخل وفي المنطقة. وحظرت الصين جميع المأكولات البحرية من اليابان بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي.

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