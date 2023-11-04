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روسيا ترصد وجود مواد ضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة "فوكوشيما" النووية
روسيا ترصد وجود مواد ضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة "فوكوشيما" النووية
صرح رئيس وكالة الثروة السمكية الروسية إيليا شيستاكوف، اليوم السبت، أن روسيا رصدت وجود تركيزات زائدة من المواد الضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة... 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T08:51+0000
2023-11-04T08:51+0000
روسيا
أخبار اليابان
العالم
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وأضاف شيستاكوف أن "روسيا تراقب عن كثب الوضع الحاصل، وأجرينا العديد من الأبحاث في هذا الصدد، وبعد تصريف المياه من "فوكوشيما"، قمنا بسحب المياه وإجراء جميع الاختبارات اللازمة، وتلقينا بالفعل إشارات تفيد بوجود تجاوزات معينة في تركيز المواد الضارة".وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغّلة المحطة، في تصريف بعض من 1.34 مليون طن من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغسطس، على الرغم من الاحتجاجات في الداخل وفي المنطقة. وحظرت الصين جميع المأكولات البحرية من اليابان بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي.
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روسيا, أخبار اليابان, العالم
روسيا, أخبار اليابان, العالم

روسيا ترصد وجود مواد ضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة "فوكوشيما" النووية

08:51 GMT 04.11.2023
© AFP 2023 / Jung Yeon-jeنشطاء بيئيون كوريون جنوبيون يؤدون عرضًا خلال احتجاجات في سيول ضد خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما المشعة في البحر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو 2022.
نشطاء بيئيون كوريون جنوبيون يؤدون عرضًا خلال احتجاجات في سيول ضد خطة اليابان لتصريف مياه فوكوشيما المشعة في البحر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© AFP 2023 / Jung Yeon-je
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صرح رئيس وكالة الثروة السمكية الروسية إيليا شيستاكوف، اليوم السبت، أن روسيا رصدت وجود تركيزات زائدة من المواد الضارة في البحر قرب اليابان بعد إطلاق مياه محطة "فوكوشيما" النووية.
وأضاف شيستاكوف أن "روسيا تراقب عن كثب الوضع الحاصل، وأجرينا العديد من الأبحاث في هذا الصدد، وبعد تصريف المياه من "فوكوشيما"، قمنا بسحب المياه وإجراء جميع الاختبارات اللازمة، وتلقينا بالفعل إشارات تفيد بوجود تجاوزات معينة في تركيز المواد الضارة".

وأشار شيستاكوف إلى أن مركز الأبحاث قام بدراسة الأسماك الروسية، وتوصل إلى أن جميعها آمنة، وجميع مؤشراتها طبيعية، ولكن من الصعب الحكم عما يحدث بين اليابانيين، على حسب تصريحه.

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والجدير بالذكر، أنه في 22 أغسطس/آب العام الحالي، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن تصريف المياه من محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية، بعد تطهيرها من الجزيئات المشعة، سيبدأ في 24 أغسطس. وأشار كيشيدا إلى أنه قبل التصريف، أكدت جميع الوزارات والإدارات المعنية استعدادها للتصريف الآمن للمياه من محطة الطاقة النووية.

وبدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، مشغّلة المحطة، في تصريف بعض من 1.34 مليون طن من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغسطس، على الرغم من الاحتجاجات في الداخل وفي المنطقة. وحظرت الصين جميع المأكولات البحرية من اليابان بسبب مخاوف من التلوث الإشعاعي.
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