https://sputnikarabic.ae/20231104/روسيا-تفوقت-لأول-مرة-في-التاريخ-على-منافسيها-في-مجال-الأسلحة-الصاروخية-النووية-1082805920.html

روسيا تتفوق لأول مرة على منافسيها في مجال الأسلحة الصاروخية النووية

روسيا تتفوق لأول مرة على منافسيها في مجال الأسلحة الصاروخية النووية

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه لأول مرة في تاريخ وجود الأسلحة الصاروخية النووية، تتفوق روسيا على منافسيها في هذا المجال. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T12:13+0000

2023-11-04T12:13+0000

2023-11-04T12:26+0000

روسيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101403/70/1014037094_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_93f3f0f6965c2a81c4e7ded9df438502.jpg

وأشار إلى أن تنفيذ استراتيجية الأمن القومي لروسيا الاتحادية أسهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي في المجتمع، فضلا عن زيادة الإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والروحية للبلاد.وقال خلال كلمة في معرض منجزات الاقتصاد الوطني ضمن فعاليات منتدى ومعرض "روسيا"، الذي يقام في موسكو، اليوم السبت: "لأول مرة في تاريخ وجود الأسلحة الصاروخية النووية، تتفوق بلادنا على المنافسين في هذا المجال، وتصبح مالكة لأسلحة استراتيجية فريدة من نوعها، بما في ذلك الأسلحة الأسرع من الصوت، مما يضمن الأمن لعقود قادمة".كما أشار باتروشيف إلى أن "خطط الغرب تتضمن خلق بؤر ساخنة شبيهة بأوكرانيا على طول حدودنا... وروسيا بوصفها قوة عظمى لها مصالحها الوطنية تراقب تلك المحاولات عن كثب ولا تغفل عنها".وأضاف: "سيكون على النازيين الجدد في أوكرانيا ورعاتهم تقديم أجوبة بشأن محاولاتهم الإقدام على عمل استفزازي من خلال تفجير ما تعرف بـ’"القنبلة القذرة"، حيث ستنظر محكمة دولية في أمرهم وجرائمهم لن تسقط بالتقادم".وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين قد حذر، في حزيران/يونيو الماضي، من أن احتمال استخدام كييف لـ"قنبلة نووية قذرة" سيكون له عواقب وخيمة.ونقل المكتب الصحفي التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي عن ناريشكين، قوله: "ننطلق من أن الاستخدام المحتمل لـ "القنبلة النووية القذرة"، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، سيكون له عواقب وخيمة على حياة وصحة جميع السكان والنظام البيئي في أوروبا الشرقية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأسود".

https://sputnikarabic.ae/20231030/إعلام-يتحدث-عن-نظام-كهرومغناطيسي-روسي-غامض-أقوى-من-الأسلحة-النووية-1082631312.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري